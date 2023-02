Els Bombers demanen estar alerta per l'alt risc d'incendis a causa de la sequera

L'incendi que ha cremat 26 hectàrees a Bítem, a Tortosa, exemplifica el delicat estat dels boscos de Catalunya i, també, de la regió central. La situació de sequera i de manca de precipitacions que arrossega el territori des de fa mesos fa que el nombre d'incendis forestals hagi augmentat aquest mes de gener respecte a altres anys. Entre el 7 i el 23 de gener, que són les últimes dades provisionals actualitzades per la Generalitat, hi ha hagut 24 incendis, una xifra superior a la del primer mes dels últims tres anys (21 el 2021, 10 el 2020 i 12 el 2019). A Puigcerdà, per exemple, també es va produir un petit incendi diumenge a la nit que va revifar a causa del vent.

"Aquest cap de setmana hi ha hagut un increment en l'activitat de serveis d’extinció forestal i a més en un àmbit territorial molt ampli. Per sort cap d’ells, excepte el de Tortosa, s’ha fet molt gran", ha explicat Asier Larrañaga, sotsinspector del Grup d'Actuació Forestal (GRAF) dels Bombers, a Regió7. Larrañaga explica que això es deu a la situació de sequera que arrossega Catalunya. "Mentre no hi ha situacions d’una mica de vent o que que baixin molt les humitats relatives, podem dir que els focs estan amagats perquè no tenen capacitat per propagar-se. Però quan hi ha aquestes condicions és quan s’escampa i quan ens toca intervenir", ha apuntat. El bomber afegeix, però, que l'episodi de precipitacions que es viurà aquests dies donarà uns dies de treva, tot i que no revertirà la situació de sequera.

Ahir el risc d'incendi era moderat a tota la meitat est de Catalunya, amb alguns punts concrets on el perill era alt. El nivell 1 del Pla Alfa també estava activat a 20 comarques, entre les que es trobaven el Bages, el Moianès, l'Anoia i el Baix Llobregat.

A l'estiu, quan el risc d'incendi és més alt, és quan els Bombers disposen del màxim de personal possible, tot i que en casos de possibles finestres d'incendis durant l'hivern també tenen la possibilitat d'augmentar els recursos dels parcs de bombers. "Si hi ha episodis de risc en concret es reforcen els parcs amb personal extra, però no és el mateix que la capacitat de resposta que tenim a l’estiu", diu Larrañaga. Tot i això explica que tampoc es viu una situació d'emergència i que, tot i que sempre voldrien tenir més recursos, compten amb els suficients per actuar en cas de necessitat.