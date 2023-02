Un bloc conflictiu a Callús genera preocupació veïnal

La presència policial a l'edifici situat al número 30-32 del passeig Anselm Clavé de Callús s'ha convertit en habitual des de fa mesos. El bloc de pisos, que és propietat de l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, s'ha convertit en un punt conflictiu pel municipi degut a que la policia hi ha hagut d'intervenir en diferents ocasions. Veïns del bloc que hi viuen legalment asseguren que hi ha diversos pisos ocupats de forma il·legal i que Habitatge els té "deixats de la mà de Déu".

L'edifici va ser construït per afavorir l'emancipació dels joves del poble. Per això els pisos són petits, d'entre 39 i 43 metres quadrats, i tenen només una habitació. Tot i això, la idea principal no va evolucionar com es volia i es va acabar convertint en un bloc de pisos que l'Oficina d'Habitatge va destinar a persones vulnerables en situació d'emergència. Així, al bloc hi van anar arribant persones en situació de vulnerabilitat de diferents punts de Catalunya, especialment de la perifèria de Barcelona. Paral·lelament, també es van començar a ocupar pisos de forma il·legal.

"Quasi cada dia tenim aquí els Mossos d’Esquadra o la Policia Local de Sant Joan per baralles i altres coses i els veïns ho estem patint. Tots venim tocats pel tema econòmic o social i ens trobem amb tot això", explica un veí del bloc de pisos que no ha volgut revelar la seva identitat. A més dels okupes conflictius, denuncia també deixadesa per part de la propietat de l'edifici, l'Oficina d'Habitatge. Regió7 ha pogut comprovar que a l'edifici hi ha diversos problemes de manteniment com que la porta de fora s'obre sense clau, moltes bústies estan forçades, molts comptadors d'aigua i de llum estan punxats i tant zones comunes com a l'interior d'alguns habitatges hi ha humitats. A més, els veïns consultats asseguren que fa uns mesos hi va haver una plaga de rates.

De fet, fa unes setmanes una altra veïna ja va denunciar a aquest diari que rep amenaces d'un dels seus veïns i que, fins i tot, li havia intentat cremar el jardí. Després d'un episodi d'insults, l'home va tirar un cigarret encès pel balcó cremant-li part del jardí a la veïna, que viu als baixos del bloc. Li va cremar unes lones de plàstic i alguns testos de plantes, entre altres afectacions. Tot i això va poder apagar el foc amb una manguera sense necessitar l'ajuda dels Bombers.

L'Agència de l'Habitatge, per la seva banda, assegura que durant l'any 2022 es van fer 14 reparacions de manteniment i 13 accions preventives. Tot i això assegura que un cop actuen en una reparació, setmanes després ja torna a estar espatllada. Pel que fa a les ocupacions il·legals, Habitatge assegura que hi ha tres pisos en situació irregular mentre que els veïns consultats asseguren que en són més. L'Ajuntament de Callús, per la seva banda, reconeix que el bloc és un punt conflictiu i assegura que cada mes tenen reunions amb l'Agència de l'Habitatge per fer un seguiment de la situació del bloc, així com amb els Mossos d'Esquadra i amb la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada. Tot i això no poden desallotjar els okupes sense una ordre judicial. "Ens trobem que Callús és un poble de 2.000 habitants amb una problemàtica que no és habitual per un municipi de les nostres característiques", afirmen fonts del consistori.