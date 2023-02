Un jutjat de menors ha condemnat aquest dimecres quatre joves a tres anys d’internament cada un en un centre de règim tancat i a quatre anys de llibertat vigilada per assetjar i agredir sexualment un company amb síndrome d’Asperger en un institut de Vallirana (Barcelona) el 2018.

En el moment dels fets, el menor agredit i violat per aquests companys d’institut tenia 13 anys, mentre que els agressors en tenien entre 14 i 15 anys.

Judici a l’octubre

El mes d’octubre es va celebrar el judici contra aquests quatre joves al jutjat de menors número 6 de Barcelona, a porta tancada, ja que si bé en l’actualitat els acusats són ja majors d’edat en el moment dels fets eren menors.

Segons han informat a l'agència de notícies Efe fonts judicials, el tribunal ha condemnat els quatre acusats a tres anys d’internament cada un en un centre de règim tancat i a quatre anys de llibertat vigilada.

A més, els quatre joves i els seus pares hauran d’indemnitzar la víctima de forma solidària amb 65.000 euros, i sent-ne responsable civil subsidiari el centre escolar.

En concret, la sentència condemna tots quatre per un delicte contra la integritat moral, un delicte d’agressió sexual amb accés carnal (via anal) en grau de temptativa, un delicte d’agressió sexual amb accés carnal (via anal) i per un delicte d’agressió sexual amb accés carnal (via bucal).

Denúncia

La família del menor amb síndrome d’Asperger va denunciar el desembre del 2018 davant els Mossos d'Esquadra que el seu fill havia sigut violat per un grup d’alumnes de tercer d’ESO del Col·legi del Roser de Vallirana (Baix Llobregat), on també estudiava.

Els pares també van denunciar que el menor havia sigut objecte d’assetjament escolar amb insults i amenaces per part dels seus companys d’institut, fins al punt que finalment van haver d’abandonar el centre, una escola concertada.

En el judici del mes d’octubre, la víctima no va haver de declarar, ja que es va donar valor de prova constituïda a la seva compareixença en fase d’instrucció.

Durant el judici, la fiscalia va demanar tres anys d’internament per als quatre acusats, mentre que l’acusació particular exercida per la família de la víctima va sol·licitar quatre anys.