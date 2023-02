Els representants legals d'ERC, l'ANC i Òmnium Cultural han negat aquest dimecres en un judici haver organitzat l'acte celebrat davant la presó de Lledoners en el qual un home es va lesionar greument en caure per un talús que no estava senyalitzat i pel qual ha demandat a entitats i partits independentistes.

"Li vam donar suport, però no ho vam organitzar", han repetit en diferents versions els representants d'ERC, ANC i Òmnium en el judici civil celebrat aquest dimecres al Jutjat 57 de Primera Instància. Junts per Catalunya (JxCat) també està demandat però no s'hi ha presentat ningú per representar la formació.

La caiguda que va patir Carlos R. que s'enjudicia en la vista es remunta a un acte de protesta per la detenció dels polítics del procés, celebrat el 2 de novembre de 2018 davant de la presó de Lledoners.

Era fosc i no va veure el talús

Segons s'explica en la demanda presentada per Carlos R, aquell dia va acudir a l'acte i, en acabar, quan va tornar a l'aparcament que s'havia habilitat en un ras confrontant a Lledoners, es va allunyar cap a uns arbres per orinar i, en doblar per darrere d'un d'aquests arbres, va caure per un talús que no va veure per la falta de llum, ja que eren les 19 h d'un dia de novembre.

Per la caiguda va estar ingressat 14 dies i va patir diverses lesions i seqüeles per les quals demana 21.000 euros d'indemnització a l'ANC, Òmnium, ERC i JxCat, als qui considera organitzadors l'esdeveniment.

Amb tot, el judici s'ha centrat a dirimir si van ser realment les entitats i partits independentistes els qui van organitzar l'esdeveniment, un extrem que ells neguen.

Una entitat fantasma

En el cartell de convocatòria de l'acte, a la part inferior es llegeix "Organitza: ADIC" (que respon a les sigles d'Assemblea de Defensa de les Institucions Catalanes) i just a sota hi apareixen els logotips de l'ANC, Òmnium Cultural, ERC, JxCat i el PdCat.

Tanmateix, la presumpta entitat organitzadora, l'ADIC, no ha estat citada en el judici ni demandada perquè quan el jutjat va intentar contactar amb ella, es va adonar que no figurava en cap registre públic ni hi ha cap rastre oficial de la mateixa.

Davant d'això, la demanda s'ha dirigit contra l'ANC, Òmnium, ERC, JxCat i el PDCat, que han negat que el seu suport a la mobilització fos "d'organització material" sinó que va ser "moral i simbòlic".

"A nosaltres ens va contactar qui organitzava, l'ADIC, i li vam donar suport, però no vam organitzar res ni vam pagar cap despesa", ha dit el representant d'ERC, Jordi Lapiedra, citat com a testimoni al judici.

Per part de l'ANC, Elisenda Paluzie, que era presidenta de l'entitat al moment dels fets, ha explicat al jutge que entre a i 2018 ADIC va organitzar nombrosos esdeveniments i que ells es van adherir al del 2 de novembre en Lledoners com havien fet altres vegades.

"Desconec quina era l'estructura de l'ADIC", ha comentat Paluzie, que ha negat que fos aquesta una entitat pantalla utilitzada per convocar mobilitzacions i evitar les possibles responsabilitats que se'n derivessin.

Finalment, en els informes finals, els partits i entitats demandants han reivindicat que la responsabilitat de les lesions no pot recaure sobre ells perquè no ho van organitzar, i fins i tot han acusat el demandant de tenir una "actitud poc diligent" en la caiguda en no veure el talús.

Per contra, l'advocat de Carlos R. ha defensat en el seu informe que un acte "no el pot organitzar i finançar una entitat que no existeix", ha acusat els demandats de no aportar els seus comptes de l'any 2018 per ocultar les hipotètiques despeses de l'esdeveniment i ha recordat que s'ha construït un mur a la zona que impedeix una caiguda similar i que això demostra la perillositat del talús.

El judici ha quedat aquest dimecres vist per a sentència.