Una persona ha resultat ferida en l'incendi a l'interior d’un pis de Martorell. El foc s’ha originat al voltant de 2/4 de dotze de la nit, quan una persona estava cuinat i s’ha encès una l’olla que hi havia als fogons. Els veïns de l'edifici afectat, situat al carrer Sant Esteve Sesrovires, han alertat de la incidència als Bombers de la Generalitat després de veure com sortia fum del segon pis del bloc. El foc ha estat apagat per la Policia Local tot i que fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, segons han informat fonts d’aquest cos. Els efectius desplaçats fins a l'habitatge han revisat l'escala i els pisos superiors per si hi havia fum abans de donar el servei per finalitzat.

El propietari del pis afectat és un home d'edat avançada que ha estat atès pel SEM i, posteriorment, traslladat al centre hospitalari.