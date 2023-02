Una incidència en una infraestructura ferroviària a Martorell està causant retards d'uns 20 minuts a la línia R4 de Rodalies, segons ha informat Adif. El gestor d'infraestructures ferroviàries ha indicat que tècnics de l'empresa estan treballant per solucionar-la al més aviat possible.

L'R4 és una línia que comunica la Catalunya central amb Barcelona i El Penedès, amb un recorregut que s'inicia a Manresa, passa per Terrassa i Sabadell, creua la capital catalana i continua per poblacions com Martorell, Sant Sadurní d'Anoia, Vilafranca del Penedès i El Vendrell per finalitzar a Sant Vicenç de Calders.