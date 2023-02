El restaurant manresà Cau de l'Ateneu ha estat víctima del robatori del seu compte d'Instagram. L'establiment ha explicat a Regió7 que algú ha aconseguit accedir i tenir el control del seu compte de la xarxa social i està fent publicacions convidant els seguidors del perfil a invertir en negocis de criptomonedes que no tenen cap relació amb l'activitat del restaurant. Els estafadors també envien missatges privats als seguidors d'Instagram del restaurant per intentar robar els seus perfils a través d'un enllaç.

El perfil d'Instagram de Ca l'Ateneu, que compta amb més de 2.200 seguidors, no està controlat pels propietaris del restaurant. Fa tres dies van rebre un missatge privat del perfil d'un conegut seu que els demanava ajuda per un concurs demanant-los que cliquessin en un enllaç. El que no sabien era que aquell perfil havia estat robat. Com que el missatge provenia del perfil d'algú amb qui tenien confiança, hi van clicar i automàticament van perdre el control del seu compte d'Instagram. Els lladres van canviar el nom de l'usuari i la contrasenya impedint que els propietaris del Cau de l'Ateneu poguessin recuperar el seu compte.

Des de llavors els lladres del compte han fet publicacions convidant els seguidors de l'establiment a fer inversions en criptomonedes a través de la figura d'un "entrenador de bitcoins", que és l'usuari @maribel_fx_trader.01. Paral·lelament, també envien missatges privats als seguidors fent-se passar pels propietaris del restaurant i convidant-los a clicar un enllaç per intentar robar més comptes amb el mateix mètode. L'objectiu d'aquest tipus d'accions és tenir el control de comptes amb molts seguidors per tal d'anunciar inversions i aconseguir que algú caigui en l'estafa. D'aquesta manera aconsegueixen arribar a milers d'usuaris i esperen que algú els cregui i caigui en l'engany. "La mineria de bitcoins m'ha canviat la vida, vaig invertir 500 euros i vaig recuperar 5.000 euros en dues o tres hores gràcies a un mentor de divises", assegura un dels missatges publicats pels estafadors aquest divendres a les històries d'Instagram del Cau de l'Ateneu.

L'empresa bagenca alerta que no són els únics afectats a la comarca en els darrers dies i que els estafadors han enviat un centenar de missatges des del seu perfil. "Han intentat robar el perfil d'Instagram d'altres negocis del Bages", expliquen. Així, fan una crida a ignorar les publicacions que publica el seu perfil d'Instagram fins que en recuperin el control. A més, els propietaris del restaurant temen perdre el perfil i expliquen que els Mossos d'Esquadra els han aconsellat no denunciar perquè la pregunta podria no tenir recorregut.

Els Mossos d'Esquadra alerten que la suplantació d'identitat és una de les estafes que més s'estan duent a terme a través d'internet i que, de fet, ha afectat a comptes amb molts milers de seguidors. "El que fa l'estafador és enginyeria social. Es guanya la teva confiança per tal que tu li acabis donant una informació que després et perjudica. De fet és la base amb la que s’han fet les estafes sempre", va explicar Oscar Pascual, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) dels Mossos d'Esquadra a la regió central.