La família de Montse Careta defensa la seva innocència 21 anys després de la seva detenció

Aquest diumenge farà 21 anys que la manresana Montserrat Careta va ser detinguda com a presumpta autora del crim d'Helena Jubany. Careta va ser internada a la presó de Wad-Ras, on va caure en una forta depressió i es va acabar suïcidant mesos després de la seva detenció. Va defensar la seva innocència fins al final en els escrits que enviava al seu entorn. Fins i tot va mantenir la seva innocència en la carta de comiat. La família defensa que Montse Careta no va participar en l'assassinat d'Helena Jubany, assegura que hi ha proves que inculpen a altres persones i confia en què el procediment judicial avanci per poder esclarir qui van ser els autors dels fets.

"La Montse és una víctima més d'aquest cas", assegura la seva germana, Imma Careta, que des que van tenir lloc els fets ha dedicat molts esforços a demostrar la innocència de la Montse i a netejar la seva memòria. "La veritat nosaltres ja la sabem, però encara no se la reconeix a nivell social", lamenta.

Els fets van tenir lloc el desembre del 2021. El dia 2 una veïna va trobar el cos nuu i ple de cremades d'Helena Jubany al pati del l'edifici on vivia Montse Careta amb la seva parella, Santi Laiglesia. Els fets que van portar la policia a detenir a Careta com a presumpta autora del crim van ser que el cos va ser trobat a l'edifici on ella vivia i que inicialment la policia va considerar que era l'autora d'un dels anònims que la víctima havia rebut abans de la seva mort. En aquell període, la policia també va investigar dues persones més, entre les que es trobava la parella de Careta, tot i que es van acabar arxivant els dos casos per falta de proves. En canvi, la manresana va ser ingressada a presó, on es va suïcidar.

La família de la manresana defensa la seva innocència i assegura que l'evolució de la investigació apunta a altres persones. En aquest sentit recorden que es va descartar que fos autora dels anònims i asseguren que és impossible que ella sola portés el cadàver des del pis fins al terrat i que el llancés al pati. En aquest sentit recorden que en aquells moments Santi Laiglesia ja vivia al pis de Sabadell on van tenir lloc els fets, tot i que la investigació no va donar importància a aquest fet. De fet, la família assegura que a la bústia hi havia els dos noms i que l’administrador de finques recorda que el novembre ja hi va haver contactes amb la Montse per afegir a Laiglesia al contracte de lloguer.

A més, la família assegura que entre la detenció de Careta i l'escorcoll del pis en el qual es van trobar algunes proves del crim, Laiglesia va tenir diverses hores per preparar el pis amb proves que podrien implicar-la a ella. En aquest sentit la família considera clau el fet que Laiglesia ja visqués a aquell pis ja que podria comportar la seva implicació en els fets. Paral·lelament, la família creu que Careta podria haver estat drogada i que no tindria coneixement dels fets, per això mai va donar cap tipus d'informació a la policia.

El cas va quedar aturat durant molts anys fins que el 2021 noves proves aportades per la família de Jubany van permetre reobrir el cas per investigar a una altra persona, Xavier Jiménez. Les declaracions de testimonis van desmuntar la seva coartada del dia dels fets i la policia considera que va ser l'autor dels anònims. A més, es va detectar ADN masculí en la roba que duia Jubany el dia de la seva mort, tot i que els resultats van indicar que no era el de Jiménez. Ara s'està a l'espera de poder comparar les mostres d'ADN que es van trobar a la vagina de la víctima amb el mateix Jiménez. Per altra banda, queda la porta oberta a comparar-lo amb el de Laiglesia, que va ser investigat fins el 2005, abans que prescrigui la seva implicació en el cas l'any 2025.