Els caçadors de Piera asseguren que la mort del seu company va ser accidental

Un caçador va morir dissabte al matí per un tret al pit durant una batuda de senglars que s'estava duent a terme a Piera. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per esclarir els fets però fonts de l'associació de caçadors de Piera, que és la que va fer la batuda, asseguren a Regió7 que la víctima s'hauria disparat amb la seva pròpia arma accidentalment. Els Mossos, per la seva banda, apunten que la principal hipòtesi també és que va ser una mort accidental però mantenen altres vies d'investigació obertes.

La víctima era un dels 40 participants en la batuda de senglars que estaven duent a terme un grup de caçadors de Piera al mateix municipi. Al voltant de les 11 va tenir lloc l'incident. Segons expliquen fonts del grup de caçadors a aquest diari, la víctima anava sola per un torrent amb gossos de caça buscant rastres de senglars. En un moment determinat es va comunicar per la ràdio amb els seus companys per informar de la seva localització. Poc després, es va sentir un tret i, quan els companys van intentar contactar amb ell per la ràdio, ja no responia. Quan van trobar la víctima van avisar els serveis d'emergència, però quan aquests van arribar, ja era mort.

Els caçadors apunten que la víctima es va disparar accidentalment a ell mateix quan feia servir l'escopeta de bastó per sortir del torrent on es trobava. La culata de l'arma hauria impactat contra el terra fent que l'arma es disparés. A més asseguren que a l'arma de la víctima li faltava una munició, que seria la del tret que es va sentir instants abans que deixés de respondre per la ràdio. Els caçadors consultats asseguren que, tot i que es porti el bloqueig de seguretat posat, l'arma es pot disparar si s'impacta amb la culata. Expliquen també que era la tercera vegada que la víctima participava en una batuda. En aquest sentit, els caçadors confien que la investigació corrobori aquests fets i neguen que es tractés d'una bala perduda o d'un homicidi imprudent.

Els Mossos d'Esquadra van decomissar les armes de tots els participants i estan duent a terme la investigació per comprovar si realment es va tractar d'un error mortal de la pròpia víctima o d'un homicidi imprudent.