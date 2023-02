L’Associació de Festes del Carnaval de Solsona instaurarà aquest any un nou sistema de seguretat durant els actes més multitudinaris de la festa. El nou sistema consisteix en encendre bengales d'emergència en cas de situació crítica a la plaça.

El mètode s'aplicarà en els actes que reuneixen més gent. Es tracta de la Penjada del Ruc, els Ballets dels gegants de dissabte i dimecres i la Despenjada del Ruc. Hi haurà vigilància en un dels balcons de la plaça que permeti una bona visibilitat de l’espai i també hi haurà vigilància a peu de plaça. Si succeeix alguna emergència els vigilants dispararan les bengales. Aquesta serà la senyal perquè s'aturi la música i l'acte quedi parat mentre s'activen els serveis d'emergència.

Si s'arriba a aquest punt l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona demana consciència per part de totes les persones participants per tal d'agilitzar l'actuació dels serveis d'emergència i també apunten que no cal que la gent evacuï la zona, només s'han de quedar al seu lloc en el moment de l'emergència.

"Des de feia temps ens preguntàvem què passaria si en algun moment d'algun d'aquests actes hi hagués un accident greu. Nosaltres hi som i sabem com hem d'actuar però a vegades és difícil comunicar-se", explica el president de l'associació, Alex Vilanova. En aquest sentit assegura que es van fixar amb la Patum de Berga, en què s'encenen bengales de colors diferents als del salt de plens si es produeix algun accident.

En tot cas, el president del Carnaval solsoní assegura que no recorda que s'hagi donat mai cap situació crítica en què hagués fet falta utilitzar la bengala i que aquest sistema és una mesura preventiva més que espera que no s'hagi de fer servir mai. "Sí que pot haver caigut algú durant algun ball de gegants o algun acte similar en què hi ha molta multitud movent-se i saltant, però no recordo que s'hagi donat un accident generalitzat en aquests actes", assegura.

Vilanova també recorda que els membres de l'associació ja compten amb un protocol d'actuació i que, de fet, el Carnaval de Solsona compta amb un pla d’autoprotecció (PAU) per homologació a nivell municipal.

Protecció Civil dona consells de seguretat pels carnavals catalans

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha recollit en una pàgina web els principals consells de seguretat per a les festes i rues de carnestoltes que es celebren a Catalunya durant aquest 2023. L’objectiu d’aquestes recomanacions és minimitzar els riscos que hi pot haver en esdeveniments amb molta concurrència de gent, majoritàriament infants i joves, i evitar accidents i saber com actuar si es produeix una emergència en l’activitat.

Com a principals advertències per evitar accidents destaquen: informar-se bé dels llocs per on ha de passar la rua i seguir les recomanacions del personal de seguretat; no pujar a baranes, reixes o altres elements inestables; posar als infants una polsera identificativa o targeta visible amb el nom i telèfon de contacte per si es perden; i travessar carrers i vies ferroviàries pels passos habilitats.

Les recomanacions també recorden que en cas d’emergència és imprescindible actuar amb calma sense córrer ni empènyer, per evitar situacions perilloses, i dirigir-se cap a les sortides del recorregut pels llocs indicats sense intentar tornar enrere i sense aturar-se fins sortir de l’espai de la rua.

Les rues amb més afluència de persones han de disposar d’un pla d’emergència elaborat pels organitzadors i homologat pels òrgans de protecció civil municipals o de la Generalitat segons el nombre d’assistents previst. Aquests plans recullen els serveis d’autoprotecció que disposa l’activitat per evitar accidents i per actuar en cas d’emergència, així com les mesures que cal aplicar en cada cas. Per garantir que el pla sigui efectiu cal seguir sempre les indicacions dels serveis de l’organització.