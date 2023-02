Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un professor de teatre de l’escola Buenafuente’s Actors de Reus (Tarragona) per presumptament haver abusat sexualment de 22 noies menors, a Reus (Tarragona).

L’acusat presumptament va cometre els fets «majoritàriament» l’any passat, quan les víctimes eren menors, si bé en aquests moments ja són majors d’edat.

Fonts pròximes a la investigació han informat Efe que l’home detingut és el professor i director de musicals C. C., que impartia classes a l’escola d’arts escèniques i audiovisuals Buenafuente’s Actors de Reus, on es formen actors de teatre, cine i televisió, i també dobladors.

Acomiadat

El docent detingut ja havia sigut acomiadat d’aquesta acadèmia, després que les víctimes comuniquessin els fets a la direcció del centre, que també va denunciar el docent.

El professor, a més, disposava d’un local propi on es feien classes i assajos teatrals i on presumptament es van produir la majoria de les agressions sexuals, segons el diari ‘Ara’.

Fonts dels Mossos expliquen que aquests abusos sexuals comesos presumptament pel professor detingut es van basar en tocaments, sense que hi hagués violència i sense que constin agressions sexuals amb penetració.

Segons algunes de les denúncies de les víctimes, el professor feia comentaris sobre els pits de les dones, les obligava a canviar-se de roba davant seu i, fins i tot, a una d’elles, quan acabava de complir els 18 anys, li va dir que tenia fantasies sexuals amb ella i que li agradaria lligar-la al llit, assenyalen fonts de la policia catalana.

Els Mossos d’Esquadra han detingut el docent cap a les 9.30 hores d’aquest matí al seu domicili a Reus.