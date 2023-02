L'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya no nega que s'hagi produït vandalisme al número 19 de l'avinguda dels Dolors de Manresa, però assegura que en cap cas té deixats els veïns i que fa el manteniment que correspon. En aquest sentit asseguren que des del 2017 han dut a terme 598 actuacions de manteniment a l'edifici.

Veïns d'aquest bloc amb habitatges de protecció oficial van denunciar a Regió7 que l'edifici estava obert tant des de la porta principal com des del garatge i que això permet que hi entri gent que duu a terme actes de vandalisme. S'han buidat tots els extintors de l'edifici en zones comunes, especialment el garatge. La terrassa està plena de deixalles, de mobiliari trencat i de portes arrencades d'algunes zones de l'edifici. A més, a finals d'any es van trencar els vidres de tres cotxes aparcats al garatge i es van robar alguns objectes. Per aquest motiu els veïns diuen sentir-se insegurs i demanen que s'incrementi el manteniment, especialment a les portes d'accés de l'edifici.

L'Agència de l'Habitatge, per la seva banda, destaca que s'han dut a terme gairebé 600 actuacions des del 2017 i que de fet, durant el 2022, es va arreglar la porta del garatge en tres ocasions. En aquest sentit afirmen que són conscients que existeix una problemàtica en aquest edifici i asseguren que hi estan a sobre.