Ha passat la major part de la seva vida treballant a la Unitat Canina de detecció de trànsit d'espècies. El seu olfacte, potent, ha salvat del tràfic il·legal a pangolins, micos, lloros, tortugues, cocodrils, antílops o civetes. Ha rescatat de l'interior de sacs a desenes d'animals que anaven a formar part d'un dels delictes més lucratius del Congo, i ha estat la millor trobant la munició que usen els caçadors furtius. Es diu Holly, té deu anys, acaba de jubilar-se i busca una família a Espanya.

Durant anys, aquesta gossa, mestissa, ha destacat amb honors. La seva labor és i ha estat crucial: lluita contra el trànsit d'animals, contra la caça furtiva: un negoci il·legal i perillós que prolifera a Àfrica. Segons els experts, el trànsit d'espècies mou entre 8.000 i 20.000 milions d'euros a l'any.

Holly, ha frenat el mercat negre i ha salvat vides. El trànsit d'espècies no només produeix la mort de molts animals, també causa baixes humanes: en els últims 10 anys, gairebé 1.000 guardes de parcs forestals han estat assassinats defensant elefants, rinoceronts i altres espècies contra els caçadors furtius.

AMB HONORS

Rastrejar, detectar i marcar. És el seu ritual establert. La seva labor, el seu objectiu. No importa com d'amagat estigui, Holly és capaç de detectar pèls de ximpanzé i goril·la, escates de pangolí i cocodril o pell de lleopard. Ho ha fet durant anys, set. Ara s'acomiada amb honors. És una de les gosses policies que més temps ha passat dins de la Unitat. Ha estat la millor trobant la munició que utilitzen els caçadors furtius.

No és fàcil, però sí clau: quan Holly troba aquesta munició en el cotxe d'un caçador que accedeix a una reserva protegida, aquest ja no pot tornar a la selva perquè els ràngers la hi confisquen. És una heroïna i així la recorden. Per la seva entrega a la conservació de la naturalesa, moltes espècies protegides han aconseguit sobreviure. Tot gràcies a ella.

No ha estat fàcil acomiadar-se, deixa bons amics a Àfrica però, després d'un llarg viatge ja és a Espanya. La seva salut, en general, és bona; només vol una vida tranquil·la, són massa les emocions que acumula. L'activitat frenètica li ha deixat una petita seqüela. Res greu. Aquest mateix dimecres l'operen d'un genoll. Després de la seva recuperació, ho té clar: està llesta per a la seva nova vida. Encara que li agrada el Congo, vol retirar-se a Espanya. El sol, els nens i la gent gran d'aquí, li encanten.

Com Holly, hi ha més agents canins jubilats que busquen família través d' 'Héroes de 4 Patas', l'associació que presideix l'agent nacional Rosa Chamorro i que, des de la seva fundació fa vuit anys, ha aconseguit 480 famílies per a altres tants gossos que van dedicar la seva vida a treballar en l'Exèrcit, la Policia, la Guàrdia Civil o els serveis de Bombers.