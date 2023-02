Veïns de Manresa acusen la Generalitat de permetre el vandalisme al seu bloc

Veïns del bloc de pisos situat al número 29 de l'avinguda dels Dolors de Manresa denuncien que l'edifici té mancances de manteniment, neteja i seguretat degut a que la seva propietat, que recau en l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, no en fa un manteniment correcte. El principal problema és que la porta principal i la de l'aparcament comunitari estan obertes des de fa un any i això permet que entrin persones que duen a terme actes de vandalisme.

L'edifici és un dels blocs de pisos de protecció oficial que l'Agència de l'Habitatge té a l'avinguda dels Dolors de Manresa, concretament és el que fa cantonada amb el carrer de Lluís Millet. Un dels veïns, que hi viu des de fa més de 10 anys, explica a Regió7 que al principi l'ambient a l'edifici era molt bo i la relació amb els veïns també, però que tot va anar empitjorant a partir de l'any 2013. Llavors van arribar okupes que es van allotjar els pisos que estaven buits. Actualment assegura que només la meitat dels pisos estan ocupats de forma legal.

Malgrat l'arribada dels okupes i algun incident puntual, aquest veí assegura que no són persones conflictives i que el problema de l'edifici és que sempre té la porta principal i la de l'aparcament comunitari obertes. Assegura que ha demanat en diverses ocasions a Habitatge que ho arregli, però que fa prop d'un any que estan obertes les 24 hores del dia. Això implica que qualsevol persona pugui entrar a l'edifici.

L'accés lliure al bloc ha afavorit que es duguin a terme actes vandàlics assíduament. La terrassa s'ha convertit en un punt de trobada de la gent que entra a l'edifici. De fet, un veí assegura que un matí es van trobar algunes cadires i taules d'un bar de la zona a la terrassa de l'edifici. Actualment s'hi poden veure les portes arrencades de zones comunes, cadires trencades, deixalles, roba i també extintors. De fet el contingut dels extintors s'ha buidat a les zones comunes de l'edifici, sobretot a l'aparcament, que encara està ple de pols.

A finals d'any una persona o un grup de persones va accedir a l'aparcament, que està sempre obert, i va trencar els vidres d'alguns cotxes i robar alguns objectes del seu interior. Un dels veïns consultats explica que la seva assegurança li va cobrir el trencament del vidre però no els altres danys provocats al cotxe pels vàndals. Per aquest motiu demana responsabilitats a l'Agència de l'Habitatge per tenir l'accés a l'edifici obert. Des d'aquest fet, assegura que no vol tornar a deixar el cotxe dins de l'aparcament de l'edifici perquè creu que és més segur deixar-lo al carrer.

En aquest sentit, critiquen que no es solucioni el problema de l'accés a l'edifici però assegura que pels problemes que sorgeixen a dins dels pisos, Habitatge respon sense problemes.