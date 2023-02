Durant el matí de dijous, s'han registrat 4 accidents a la Catalunya central. Per un costat, a les 9, Bombers ha rebut un avís per la topada d'una moto i un vehicle al camí del Colomer de Manresa. A 2/4 de 12 del matí, el Servei Català de Trànsit ha donat l'incident per conclòs i sense ferits.

Per una altre costat, un camió i un cotxe han col·lidit a la C-25 a Santa Maria d'Oló, a 2/4 de 9 del matí. L'incident ha deixat una persona ferida lleu que ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. A la BV-4511, a Santpedor hi ha hagut un altre xoc, però en aquest cas s'han vist implicats dos turismes. L'accident ha estat a 2/4 de 9 del matí i tres persones han hagut de ser evacuades amb diagnòstic menys greu a l'hospital de Manresa. A més a més, un camió d'escombraries ha quedat atrapat en un marge al camí que connecta Marganell i Montserrat, segons han explicat Bombers. El vehicle ha quedat a prop d'un barranc, i s'ha requerit de l'activació de 3 dotacions de bombers que han fet maniobres fins a retirar-lo.