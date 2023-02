La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha visitat aquest dijous Sant Fruitós de Bages i el Pont de Vilomara per tal de conèixer de primera mà l'estat actual en què es troben les zones urbanes afectades per l'incendi del passat mes de juliol, que va afectar gairebé 1.800 hectàrees.

A Sant Fruitós de Bages la presidenta ha estat acompanyada per l'alcaldessa Àdria Mazcuñan i Claret, per la resta dels membres del Govern municipal i pel president i pel secretari de l'Associació de Veïns de la urbanització de les Brucardes, afectada pel foc. Primer s'ha mantingut una reunió de treball a la sala de plens municipal on se li ha explicat com es va gestionar l'emergència i la importància que va tenir la coordinació entre els veïns, l’Ajuntament i els diferents cossos d'emergències.

Posteriorment, la visita s'ha traslladat in situ a la zona afectada on se li han mostrat les actuacions que queden pendents d'executar i els plans de futur com són la reforestació de la zona, la reposició del mobiliari urbà i també dels ajuts necessaris per a poder executar totes aquestes necessitats.

Núria Marín també ha visitat el Pont de Vilomara. La presidenta de la Diputació de Barcelona ha recorregut part de la zona afectada per l’incendi, concretament la urbanització River Park on es van cremar prop de 450 hectàrees i on el foc va destrossar completament les cases d'alguns veïns que no hi han pogut tornar. Ho ha fet acompanyada de l'alcalde del municipi, Enric Campàs.