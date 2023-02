Quatre dotacions dels Bombers han treballat aquest dijous a la tarda en l'esfondrament del sostre d'un edifici del carrer Saclosa de Manresa. Segons el cos, han estat alertats poc abans de 2/4 de 6, que la coberta de fusta d'una construcció antiga havia col·lapsat sobre la primera planta, en desús i buida.

En un primer balanç de l'esfondrament fet pels Bombers detallen que no hi ha hagut ferits. Els tècnics municipals s'han desplaçat al lloc dels fets per avaluar l'estat de l'edifici, mentre els equips d'emergència han evacuat preventivament l'entorn de l'immoble.

L'edifici és un punt de venda de l'empresa Roca i no té habitatges. En el moment de l'esfondrament només hi havia una persona treballant a la planta baixa i no s'ha vist afectada. L'Ajuntament de Manresa assegura que els danys s'han limitat a la coberta i que la resta de l'edifici està bé.