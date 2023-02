L'advocat del futbolista brasiler Dani Alves ha admès aquest dijous per primer cop que el seu client va penetrar vaginalment la denunciant d'una suposada agressió sexual el passat 30 de desembre en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona. Alves ha donat fins ara quatre versions dels fets, i en l'última va assegurar que la noia li havia practicat voluntàriament una fel·lació. Però l'ADN del jugador va ser trobat a la vagina d'ella. Tot i així, la defensa ha assegurat que la penetració va ser consentida, perquè si hagués estat "en sec" o involuntària, la noia hauria tingut lesions a la zona genital, segons han explicat fons jurídiques després de la vista oral a l'Audiència de Barcelona pel recurs del futbolista per sortir de la presó.

La fiscalia s'ha oposat a l'excarceració pels importants indicis contra Alves i el "greu risc de fugida". El ministeri públic ha remarcat que els indicis corroboren la versió de la víctima i que el fet que Alves sigui brasiler i tingui un gran patrimoni "li permetria assegurar la seva fugida", a més de no tenir prou arrelament a l'estat espanyol. Segons la fiscalia, les mesures alternatives proposades per la defensa, com la fiança, la retirada del passaport, la presentació periòdica als jutjats i la col·locació d'una polsera telemàtica, no són suficients per garantir que Alves estigui a disposició de la justícia espanyola durant tota la tramitació del cas.