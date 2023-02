Les agressions als funcionaris de presons a Lledoners van créixer un 37,5% el 2022

Les agressions als funcionaris penitenciaris de la presó de Lledoners van augmentar un 37,5% l'any 2022 respecte l'any anterior. No és l'única presó que augmenta aquestes xifres, de fet, ho han fet totes menys la presó de dones de Barcelona, coneguda popularment com a Wad-Ras.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), que assegura que és el sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia que 577 funcionaris penitenciaris van ser agredits, de consideració greu o lleu, durant el 2022. Es tracta d'un 48,6% més d'agressions que en 2021, excloent-ne les de caràcter sexual. Això suposa que més d’un funcionari de presons és agredit al dia a Catalunya.

El CP de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, va registrar un total de 22 funcionaris agredits. 17 agressions van ser de caràcter lleu i 5 van ser greus. Es tracta d'un 37,5% més que l'any anterior però la diferència és molt notòria amb l'any 2020, quan només hi va haver 2 agressions lleus en total. Pel que fa a temptatives d'agressió, la presó bagenca ha passat de 12 a 33 amb només un any de diferència. L'informe del CSIF indica que "el centre tranquil ha deixat de ser-ho i convindrà realitzar una anàlisi molt detallada a qui correspongui".

Les presons de Sant Esteve Sesrovires, Brians 1 i Brians 2, continuen liderant els indicadors de funcionaris agredits. Brians 1 va registrar un total de 175 funcionaris penitenciaris agredits, tot i que només 13 van ser greus. Es tracta d'un increment del 33,6% respecte el 2021. En el cas de Brians 2, l'augment d'agressions ha sigut de més del doble, registrant 111 víctimes durant el 2022. Si s'analitzen el percentatge d’agressions, sense comptabilitzar les temptatives, que rep cada centre, Brians 1 pateix el 30,33% del total d’agressions, i Brians 2 el 19,2%.

Pel que fa al conjunt de les presons, tot i que l'augment de funcionaris agredits ha estat del 48,6%, això es deu a l'augment d'agressions lleus ja que pel que fa a les greus la xifra registrada és lleugerament inferior a la de l'últim balanç. L'únic centre penitenciari que ha millorat registres respecte l'últim balanç ha estat la presó de dones de Wad-Ras. Vuit funcionaris d'aquesta presó van ser agredits el 2021 mentre que l'últim any en van ser només 2.

Dels 402 incidents registrats al conjunt de les presons catalans, 220 han estat denunciats al jutjat competent, és a dir un 54,7%. L’any 2021 el percentatge d’incidents denunciats van ser un 46%.

El sindicat afirma en que "les xifres d'agressions continuen pujant any rere any. Continua l'escalada de violència cap al nostre col·lectiu i continuen la manca de mesures efectives que aturin les vergonyoses xifres que com cada any se'ns faciliten des de la Direcció General d'Afers Penitenciaris"