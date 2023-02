Un projecte nascut aquest divendres a Manresa creu que cal millorar la seguretat a la ciutat a través de l'aposta per la unió i la cohesió dels barris per tal de potenciar la xarxa comunitària i veïnal. A l'Aguait considera que el debat sobre la seguretat a la ciutat és "superficial i esbiaixat" i assegura que l'aposta per l'increment de mitjans policials i per la videovigilància són "un placebo securitari" orientat només a calmar momentàniament els ànims i a no perdre suport electoral. Per aquest motiu consideren que la solució és apostar per una xarxa comunitària que redueixi la vulnerabilitat dels ciutadans.

A l'Aguait es proposa l'objectiu d’estendre un debat entre el veïnat sobre què els fa estar i sentir-se segurs i insegurs, aportar propostes pràctiques per combatre la percepció d’inseguretat, i treballar una aposta central per reconstruir vincles sòlids entre la gent i trencar l’aïllament. En aquest sentit asseguren que es tracta d'un procés, també, per a formar veïns implicats i actius en la mediació i gestió de conflictes i trobar nous acords comuns per a compartir l’espai públic i comunitari.

El comunicat de presentació del projecte assegura que la seguretat és la justificació central de bona part dels debats i les polítiques públiques a Manresa, encara més ara que s'ha produït un augment de la percepció d'inseguretat a la capital del Bages. Tot i això, apunten que la seguretat no és el mateix per unes persones que per altres. Denuncien també que hi ha una tendència a promoure una visió única de la seguretat que només té la resposta d'expandir els efectius policials i de controlar i vigilar l'espai públic. En aquest sentit asseguren que aquest tipus de respostes tenen una efectivitat efímera i que, per tant, l'empoderament comunitari, la mediació i les polítiques socials són més efectives a curt, mitjà i llarg termini contra les violències socials i per la convivència.

"Tenim clar que la nostra seguretat no passa per la inseguretat d’altres persones i grups socials, ni tampoc per la protecció dels privilegis d’uns pocs. Una altra seguretat i convivència són possibles i tenim la vocació i les eines per a construir-les", assegura el comunicat.