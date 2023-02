La dona de 53 anys que dimarts va desaparèixer a Esparreguera, Mònica Cuscó, ha aparegut morta aquest dissabte. Fonts dels serveis d'emergències han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que tot indica que es tracta d'una mort accidental. Segons la denúncia interposada pels familiars, va sortir a passejar per la zona de Roques Blaves i no en van saber res més fins que aquest dissabte ha aparegut el seu cadàver, que no sembla presentar signes de violència. La recerca de la dona ha implicat un ampli dispositiu amb voluntaris, una dotzena de dotacions dels Bombers de la Generalitat, efectius dels Mossos d'Esquadra i Policia Local i, fins i tot, un helicòpter amb càmera tèrmica.

Posteriorment, l'Ajuntament d'Esparreguera ha emès un comunicat on s'actualitza alguna informació i agreix als voluntaris que han col·laborat a trobar la dona. Al migdia d'avui dissabte s’han suspès les tasques de recerca de la Mònica Cuscó després que un grup de voluntaris hagi localitzat el seu cos sense vida a l’entorn proper de les Roques Blaves. Confirmada la identitat del cadàver, a hores d’ara els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort, tot i que aquestes no es confirmaran fins a disposar dels resultats de l’autòpsia. Agents especialitzats i voluntariat han pentinat la zona a peu novament i finalment aquest matí s’ha pogut localitzar el cos. A l’espera de les investigacions i com a mostra de respecte a la família, l’agenda pública institucional dels representants de l’Ajuntament s’ha suspès aquest cap de setmana així com la clausura del Concurs de Teatre del Patronat Parroquial prevista per demà. La celebració dels Tres Tombs, organitzada per l’Agrupació Sant Antoni Abad, es durà a terme demà amb mostres de condol envers la família Cuscó. Els familiars de la Mònica Cuscó agraeixen les innumerables mostres de suport rebudes durant els darrers dies així com la intensa activitat de cerca dels cossos de seguretat, i molt especialment el desplegament del voluntariat de veïns i veïnes durant tot aquest matí. La mateixa família demana respecte envers la seva intimitat i sol·licita evitar qualsevol tipus d'especulació al voltant de la seva pèrdua.