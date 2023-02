Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada a la Seu d'Urgell al gener després de detectar-se diverses estafes bancàries comeses amb el mateix modus operandi. En tots els casos, les víctimes havien estat estafades amb el mètode 'smishing'. Les víctimes eren de Barcelona, el Maresmes i de diferents ciutats de Madrid, Andalusia, Illes Balears i País Valencià.

Als arrestats se'ls acusa de disset estafes, una d'elles en grau de temptativa comeses des del 21 de gener. El menor d'edat va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria, amb l'obligatorietat de presentar-s-e davant de la fiscalia de menors quan sigui requerit. L'altre arrestat va passar a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a Solsona.

La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres fets similars i que hi hagi més persones implicades.

Consells preventius per evitar aquestes estafes

· No obrir missatges SMS d'usuaris desconeguts o que no s'hagin sol·licitat. Es poden eliminar directament i no s'ha de contestar en cap cas aquests SMS.

. Precaució amb els enllaços SMS i al descarregar fitxers adjunts de correus, encara que siguin de contactes coneguts.

. En cap cas emplenar formularis sospitosos que demanin la introducció d'informació confidencial, com dades personals o números de compte ni de targetes bancàries.

· Verificar que el nostre sistema operatiu i l'antivirus que utilitzem estiguin actualitzats i actius.

· Cap empresa envia per SMS sol·licituds de pagament on sol·licitin dades personals dels clients. Si es rep un SMS en aquest sentit, no s'ha de facilitar cap dada. En cas de dubtes, s'ha de contactar directament amb el proveïdor del servei per assegurar la veracitat de la informació.