Els Mossos d'Esquadra van interceptar la matinada de dissabte a diumenge un home baixant per les escales que connecten la plaça del Camp amb el Centre Sanitari del Solsonès.

L'home, de 59 anys, va donar en positiu en alcoholèmia, registrant 0,67 mg/l en la primera prova i 0,57 en la segona. En un vídeo publicat a les xarxes socials, es pot veure com el vehicle avança per les escales rascant a terra i provocant forts cops cada cop que baixa un esglaó. L'escena provoca estupefacció i riure d'incredulitat a qui en aquell moment contemplava com el vehicle es disposava a tornar a la carretera per una via improvisada.

Al final del vídeo, es pot observar com dos agents de Mossos d'Esquadra criden l'alto a l'home. En aquest sentit, Mossos ha confirmat que els fets van produir-se durant el dispositiu policial organitzat per Carnaval de Solsona.

Els Mossos d'Esquadra han traslladat el seu cas a la Policia Local, ja que es tracta d'un cas d'alcoholèmia positiva dintre del nucli urbà.