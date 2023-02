El jutjat de primera instància 57 de Barcelona ha desestimat la demanda interposada per un manifestant contra diferents entitats i partit polítics per les lesions sofertes en un acte convocat per aquestes. Els fets van passar el 2 de novembre del 2018 en el marc d’un esdeveniment davant de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, que tenia com a objectiu mostrar suports als polítics independentistes presos. L’home es va precipitar a les vies del tren per un desnivell de grans dimensions, des de la zona habilitada, als aparcaments del centre penitenciari, quan es disposava a orinar darrere d’uns arbres per no ser vist per la resta d’assistents.

Com a conseqüència de la caiguda va patir diverses lesions, per les quals reclamava als organitzadors – entre els quals constaven l’ANC, ERC, Òmnium Cultural, el PDCAT, Junts per Catalunya i ACDC – una suma de més de 20.000 euros. La sentència del jutjat argumenta que l’accident “s’hauria produït com a conseqüència de la distracció del perjudicat”, el qual – tot i trobar-se en una zona poc il·luminada i sense visibilitat – “va decidir traspassar la zona de l’aparcament habilitada per l’acte”. En aquest sentit, considera que “és evident” que “no es podia exigir als organitzadors la col·locació de senyalització en una zona que s’escapava del seu àmbit de control”. De fet, el document sosté que va ser el demandant “qui va decidir lliurement endinsar-se a la zona”, malgrat el risc que això suposava. Per tot plegat, absol els partits i les entitats i condemna el demandant a pagar les costes del procediment.