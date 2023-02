Sallent suspèn tots els actes del Carnaval per les dues germanes que s'han precipitat des d'un tercer pis

L'Ajuntament de Sallent, d'acord amb l'entitat organitzadora del Carnaval, el Carrilet, ha decidit suspendre els actes que quedaven per celebrar de la festa com a mostra de condol a la família i als joves que estudiaven amb les dues germanes que aquest dimarts a la tarda s'han precipitat des del balcó d'un tercer pis al carrer. Una de les dues bessones ha mort en caure, i l'altra ha estat trasllada a l'hospital Parc Taulí de Sabadell amb greus lesions i en estat crític. Aquest dimecres, entre d'altres actes se celebrava la rua de l'enterrament de la sardina, que tradicionalment és un dels actes més seguits després de la rua multitudinària de dissabte.

L'Ajuntament també ha decidit en un edicte que ha fet públic aquest dimarts a la nit decretar tres dies de dol a la població, el 21, 22 i 23 de febrer. I s'ha posat a disposició dels familiars i de la comunitat educativa per donar els suport que calgui des dels serveis municipals. Les dues noies estaven escolaritzades a Sallent i anaven a l'institut Llobregat d'aquesta població.

Les dues noies han caigut al carrer des del balcó del tercer pis d'un habitatge del carrer Estació, a la vora de l'entrada a Sallent pel Pont Vell (o de Pere Otger). L'accident ha tingut lloc sobre les 4 de la tarda. Al lloc dels fets s'hi ha personat ràpidament efectius mèdics del SEM i els cossos de policia per regular el trànsit i dur a terme les primeres investigacions del cas. Els metges no han pogut fer res per salvar una de les noies, que ha mort a l'acte. L'altra l'han traslladat en estat crítica a l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell. Són dues joves de 12 anys. La mort d'una d'elles i les greus lesions de l'altra, han causat una gran commoció a Sallent, especialment entre la comunitat educativa.

La família havia arribat a la població d'Argentina fa alguns mesos i vivia en un pis a l'entrada de la població.