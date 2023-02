La Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina, impulsada per empresaris del polígon Bufalvent, xifra en 2,2 milions d'euros la inversió necessària per produir energia neta i reduir les emissions del que és el polígon més gran de la ciutat. Per posar en marxa la comunitat, ja han presentat la sol·licitud per al programa d'incentius a projectes singulars de l'estat espanyol. Amb aquests diners públics esperen poder finançar prop de la meitat del cost. El projecte preveu accions en els pròxims 18 mesos, principalment de generació d’energia elèctrica, tant fotovoltaica com eòlica, i mobilitat sostenible, mitjançant la instal·lació de carregadors elèctrics i la compra de vehicles elèctrics.

La cooperativa s'ha posat en marxa amb l'objectiu de facilitar l’accés a les energies renovables i la mobilitat elèctrica a empreses que, per diferents circumstàncies tenen dificultats per executar aquest tipus d’actuacions, amb la idea de fer-ho viable plegats. La primera fase del projecte, que es posarà en marxa en els propers sis mesos, es basa en la instal·lació de 10 cobertes solars d’autoconsum compartit amb una potència de 900 kWp, on es generaran 1.174 MWh d’energia solar fotovoltaica a l’any. En una segona fase, ampliant el nombre de socis, es preveu duplicar les instal·lacions arribant a 1500 kWp de potència instal·lada i generant 2.200 MWh/any d’energia solar fotovoltaica. Tot plegat dimensionat per generar un estalvi per a les empreses d’entre un 30 i un 45% una vegada amortitzada la instal·lació. La sol·licitud incorpora la creació d’un parc mini eòlic de 120 kW en règim d’autoconsum al mateix polígon industrial, que vol complementar la generació d’energia renovable quan no hi ha sol i millorar la imatge ambiental del polígon. Pel que fa a mobilitat, preveu la instal·lació de 60 punts de recàrrega de vehicles elèctrics per a empreses i treballadors i la creació d’una fotolinera amb 12 punts de recàrrega per a vehicles semi ràpids amb un servei de vehicles compartits. L’energia consumida per la recàrrega dels vehicles provindrà proporcionalment de les instal·lacions solars, igual que la de les empreses. Tot plegat preveu un estalvi d’emissions de més de 1200 tones de CO₂ anuals.