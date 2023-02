Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres a la matinada a Sitges (Garraf) quatre homes presumptament implicats en una agressió sexual a una dona d’uns 30 anys en un domicili particular d’aquesta localitat, en el marc del Carnaval.

Segons han informat Efe fonts pròximes a la investigació, un dels quatre homes detinguts seria el presumpte autor de l’agressió sexual, mentre que els altres tres haurien quedat arrestats per no impedir els fets.

Les esmentades fonts precisen que ha sigut la mateixa víctima qui ha trucat al telèfon d’emergències 112 aquesta matinada passada.

La ràpida actuació dels agents dels Mossos d’Esquadra desplaçats fins al lloc ha permès la detenció al mateix domicili dels quatre homes, que posteriorment han sigut traslladats a dependències policials. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets.

Els arrestos s’han produït en el marc del dispositiu policial activat amb motiu de les celebracions del Carnaval de Sitges. Aquest dispositiu tenia com un dels seus eixos la prevenció d’agressions sexuals. Per a això, es van instal·lar controls en diversos punts de la població en el marc de les rutes anomenades camins segurs. Fonts policials han destacat que a la via pública no hi ha hagut cap incident relacionat amb aquesta violència. L’única denúncia, apunten, s’ha produït en un domicili privat.

En total, la policia catalana ha practicat durant el Carnaval 15 detencions, entre les quals les d’aquests quatre homes implicats en una presumpta agressió sexual.