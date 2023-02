El Departament de Salut investiga el brot de gastroenteritis produït al Cambrils Park que afecta 514 persones. D'aquests, divuit són treballadors del càmping i la resta pertanyen a 26 grups d'estudiants de diferents nacionalitats, tant nens com adults, que provenen d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Irlanda, Noruega, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Suïssa, els Estats Units i l'Aràbia Saudita. Tot ells estan fent estades esportives al municipi de Cambrils. En tots els casos la simptomatologia és lleu-vòmits, diarrea i malesta- i no han necessitat atenció hospitalària. Segons Salut, en el moment del brot hi havia 824 allotjats a les instal·lacions.

Els primers casos sorgeixen el dia 11 d'aquest mes de febrer entre el grup de l'Aràbia Saudita. Els primers símptomes, que apareixen dos dies després, desapareixen en 48 hores. Segons han explicat fons del Departament, s'ha procedit a recollir mostres d'aigua i femta tant d'usuaris com dels treballadors del càmping. També s'estan fent les enquestes epidemiològiques pertinents a l'espera de l'evolució del brot. Salut indica que aquest ja està remetent, ja que el ritme d'increment de casos ha perdut velocitat.