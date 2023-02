Els pares de Madeleine McCann, Kate i Gerry McCann, han acceptat fer-se la prova de l’ADN que els sol·licitava la noia polonesa que creu ser la seva filla desapareguda el 2007 a Praia da Luz, Portugal, quan estava a punt de complir quatre anys. Almenys això és el que afirma la mateixa Julia Wendell o Wandelt –apareix escrit de les dues maneres en diferents mitjans– al compte d’Instagram @iammadeleinemccan, que va obrir fa una setmana per demanar ajuda per contactar amb els pares de Madeleine McCann a fi d’aconseguir comparar amb ells el seu ADN, ja que sospita que ella és la seva filla.

El poder de les xarxes socials s’ha posat de manifest una vegada més com a fórmula alternativa per aconseguir un propòsit quan altres canals fallen. Fa una setmana, aquesta noia va explicar que havia obert el compte a Instagram perquè havia recorregut sense èxit a la policia per compartir la seva història i les seves sospites. Durant els últims set dies no ha parat de pujar a fotos i vídeos a aquest compte per mostrar el que considera proves evidents que és Madeleine McCann. Els vídeos, a més, també els puja a un canal de Youtube, creat sota el perfil Madeleine McCann. Tots aquests continguts s’han viralitzat en pocs dies i han despertat interès arreu del món. Els centenars de milers de reproduccions dels vídeos d’Instagram donen una idea d’aquest interès mostrat.

MÈDIUM

Una de les persones que es va interessar per la història de Julia Wendell va ser la mèdium Fia Johansson, que el 2019 va assegurar que la Madeleine continuava viva –tesi avalada per l’investigador principal del cas a Scotland Yard– i va predir que apareixeria en algun moment entre el 2023 i el 2024. També va assegurar que la Madeleine havia sigut segrestada per un home alemany i poc temps després Christian Brueckner es va convertir en el principal sospitós de la desaparició i probable mort de la nena, si bé no n’hi ha proves.

Als comptes oberts per Julia Wendell a Instagram i Youtube hi ha un vídeo, pujat diumenge, 19 de febrer, d’una videotrucada de mitja hora de durada a la qual manté una xerrada amb Fia Johansson. En la conversa, la vident li diu que la vol ajudar i que mereix saber la veritat dels seus orígens sigui la Madeleine o no.

«ELS MEUS PARES NO SÓN REALMENT ELS MEUS PARES»

La noia li confessa que va patir abusos de nena i que recentment va començar a sospitar que els seus pares no són en realitat els seus pares. També li explica que ha recorregut a la policia i que necessita posar-se en contacte amb els McCann.

Tot just un dia després, aquest dilluns, 20 de febrer, es pot llegir al mateix compte d’Instagram el missatge següent: Thank you for support! Kate and Gerry McCann agreed for DNA test! -Gràcies pel vostre suport! Kate i Gerry McCann han acceptat fer-se el test de l’ADN. Tot i que Julia Wendell no en dona més detalls i no explica com ha sigut aquest contacte amb els McCann, la premsa britànica es fa ressò que els pares de Madeleine McCann sempre han explorat totes les pistes relatives a la desaparició de la seva filla.