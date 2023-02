Mor una dona en un xoc a la C-37, a Manresa; els Mossos apunten a un suïcidi

Una dona ha mort aquest matí en un accident entre un camió i un cotxe a la C-37, que connecta Manresa amb Igualada per Sant Salvador i Castellfollit. Segons informen els Mossos d'Esquadra, hi hauria indicis que es tracta d'un suïcidi.

El sinistre mortal s'ha produït al voltant de 2/4 de 9 del matí, al viaducte que creua el bosc del Suanya (quilòmetre 91), al terme municipal de Manresa, i ha obligat a interrompre el trànsit completament en tots dos sentits de la marxa.

Per causes que encara s’estan investigant, i que segons les darreres informacions apunten a un suïcidi, hi ha hagut una col·lisió entre un camió i un turisme. A conseqüència de la topada, la conductora del cotxe ha quedat atrapada a l'interior del vehicle i els Bombers de la Generalitat l'han excarcerat ja sense vida. El SEM només ha pogut certificar la mort a l'arribada del lloc dels fets.

Arran de la incidència, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A 1/4 d'1 del migdia, la C-37 continua tallada i els Mossos d'Esquadra realitzen desviaments tant en sentit nord com sud. A la via s'acumulen dos quilòmetres de retencions en ambdós sentits.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.