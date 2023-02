L'enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO que fa la Diputació de Barcelona indica que creix de manera molt notable el nombre de noies que sent assetjada a través de les xarxes socials. Les xifres d’assetjament escolar són estables des de 2015 i similars entre els nois i les noies, se situen en el 8%, però en canvi, l'enquesta reflecteix un augment significatiu del maltractament psicològic: gairebé la meitat de les noies (48%) diuen haver rebut amenaces, crits, s’han sentit ignorades o han estat insultades. L’estat d’ànim dels joves de 15 i 16 anys ha empitjorat arran de la pandèmia. L'Enquesta d'hàbits de salut en alumnes de 4t d'ESO s'elaboren des del 2015 amb la participació de 25.000 a 87 municipis de la província, entre els quals Manresa i Igualada.

Un dels factors que preocupa als especialistes és l’assetjament en xarxes socials. En aquest sentit, l'enquesta detecta que ha augmentat de manera més marcada entre les noies i en el període 2020-2022 un 16% confessen haver-ne estat víctimes. Sobre l’assetjament sexual en entorns virtuals, un 17% de noies n’han patit, una xifra que s’ha estabilitzat en els últims anys.

Les xifres d’assetjament sexual creix d’una manera molt marcada en les noies i se situa al voltant de 40%, pel 6% dels nois. Els responsables de l'estudi adverteixen que no es pot saber si es deu a una major consciència de les noies o bé a un augment de l’assetjament, o bé a totes dues causes.

Les enquestes que s’estan recollint des de l’inici del curs 2022-2023 inclouen un nou indicador, respecte les idees suïcides: un 23% d’adolescents ha pensat alguna vegada en morir-se o adormir-se i no tornar a despertar-se. Gairebé el 12% hi pensa amb freqüència.

Respecte la percepció del propi cos, gairebé un 30% de les noies estan insatisfetes mentre que menys del 4% dels nois tampoc no ho estan.

En l'estudi, des de l'inici de les enquestes, hi han participat alumnes d'Abrera, Artés, Bagà, Castellterçol, Gironella, Igualada, Manresa, Masquefa, Martorell, Vilanova del Camí, i en les darreres enquestes, també Olesa de Montserrat.

Benestar emocional

La publicació constata que l’estat d’ànim dels joves de 15 i 16 anys ha empitjorat de manera suau i sostinguda entre els nois i, d’una manera més intensa, entre les noies. De fet, un 53% de les enquestades durant el període 2020-2022 ha assegurat tenir un estat d’ànim negatiu mentre que gairebé el 45% diuen tenir-lo positiu.

A més, les noies se senten molt pitjor que els nois respecte d’abans de la pandèmia i un 63% pateix angoixa de cara al futur, un 51% té ansietat, un 49% presenta dificultats de concentració i un terç es mostra irritable amb les persones de la família.

Consum d’alcohol, tabac i drogues

Un 43% dels alumnes de 4t d’ESO acostuma a beure en cap de setmana. Les noies ho fan lleugerament més que els nois. El percentatge d’adolescents que han provat l’alcohol alguna vegada s’ha reduït en 8 punts en el període 2020-2022 respecte les anteriors xifres. Tot i això, el 52% s’ha emborratxat alguna vegada i el 26% més de dues.

Pel que fa al cànnabis, ha augmentat significativament la consciència de risc d’aquesta substància: en l’actualitat, el 41% el consideren molt perillós. De fet, la prevalença d’haver provat el cànnabis alguna vegada fa temps que baixa entre la població adolescent i s’ha reduït pràcticament a la meitat respecte les xifres que es van obtenir el 2015.

A més, el consum de tabac continua caient amb força entre aquests joves: un 36% de les noies i un 24% dels nois l’han provat alguna vegada. La consolidació de l’hàbit també ha caigut lleugerament.

Salut sexual

Les dades de l’enquesta ens ajuden també a veure com viuen la sexualitat els adolescents de la província. L’edat que els nois i noies reconeixen haver mantingut relacions sexuals per primera vegada no ha variat de manera important i un 15% assenyalen que tenien entre 13 anys o menys quan es va produir. Sobre els mètodes anticonceptius, el 91% diuen que han utilitzat el preservatiu en les seves relacions. I un 14% declaren que en alguna ocasió no han fet servir cap mètode anticonceptiu, un valor important encara que hagi experimentat un lleuger retrocés en aquests anys.

Més d’un terç dels nois, un 36%, considera que la pornografia és una font d’aprenentatge sobre sexualitat. Un 7% de les noies també ho creu.

Pes, hàbits d’alimentació i dieta

L’adherència a la dieta mediterrània ha disminuït amb el temps. Prop del 43% de noies d’entre 15 i 16 anys diu que ha fet o està fent dieta mentre que entre els nois el percentatge és del 28%, una xifra creixent en els últims anys. Són les noies qui tenen un percentatge més elevat de baix pes (9%) i de normopès (72%) mentre que els nois tenen més sobrepès (17%) i obesitat (5%) que les noies.

Mobilitat

L’ús de la bicicleta es considera un element important de mobilitat activa, sostenible i saludable. Malgrat això, el seu ús ha minvat en els últims anys i un 81% de noies i un 57% de nois la fan servir rarament o mai.

En canvi, el 20% de nois de 4t d’ESO utilitzen sempre o sovint el patinet elèctric, una xifra que entre les noies es redueix a l’11%.

Hores de son i oci nocturn

Pel que fa a les hores de son, les noies descansen menys que els nois: un 27% de les enquestades dormen 6 hores i mitja diàries o menys.

El context pandèmic va alterar els hàbits d’oci nocturn i es van reduir les diferències entre nois i noies que sortien de nit. Un 16% dels alumnes de 4t d’ESO assegura que surt dues o més nits per setmana.

Ús d’internet

El lleure vinculat a internet i a les xarxes socials també s’ha accentuat durant la pandèmia. Al voltant del 40% dels adolescents en fan un ús excessiu, una xifra que s’ha doblat des de 2015. S’entén com a excessiu, que els fa desatendre o els impedeix realitzar altres activitat necessàries.

Jocs d’atzar, monetitzats i apostes

El joc en línia amb diners ha aparegut com una preocupació en salut pública en la població adolescent. Un 15% dels nois declaren haver jugat a jocs d’atzar en línia i haver fet apostes esportives en línia. Prop del 10% han anat a una casa d’apostes de manera presencial.