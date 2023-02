L'any 2020, 314 joves, menors d'edat, van suïcidar-se a l'Estat espanyol, segons dades de l'INE. Un estudi de la fundació ANAR sobre la conducta suïcida i la salut mental indica, després d'analitzar la situació de més de 500.000 joves,

El número de casos amb una conducta suïcida ha experimentat un accentuat creixement en el període 2012-2022 (1.921,3%), destacant l'increment que va tenir lloc en el período post-COVID-19, entre el 2020 i el 2022, un 128%.Els especialistes entenen que la situació de crisi sanitària que hi va haver arran de la pandèmia ha suposat una ampliació dels riscos psicosocials, l'Aïllament, el maltractament familiar, l'abús de les xarxes socials i pobresa, entre altres. Aquests són factor que influeixen en les conductes suïcides. La mateixa fundació ANAR ha vist com entre el 2021 i el 2022 s'incrementen el nombre d'atencions que realitzen. un 23,7% i el nombre d'intents de suïcidi, en aquest col·lectiu, es va incrementar un 25,9%.

No hi ha una motivació objectiva per al suïcidi, però sí que hi ha problemes associats que el menor d'edat no sap resoldre. La violència contra el menor de edat (60,9%) i la salut mental (27,4%) són els problemes més destacats. La incidència dels problemes de salut mental ha passat de suposar el 17,9% dels casos el 2019 a ser el 34,5% l'any 2022. I aquesta és una tendència que es manté. Entre d'altres violència que exposen els mateixos afectats hi ha l'assetjament, el ciberbullyng i dificultats diverses en l'àmbit familiar i escolar. El maltramet físic és present en el 14,7% dels casos, l'agressió sexual, en un 7,2 i la violència de gènere, en un 3%.

Els experts de la fundació indiquen que la salut mental té tres grans problemes associats: les autolesions (un 13,7%), els problemes psicològics (un 8,7%) i els problemes de conducta, un 4,4%. L'estudi de la fundació ANAR estableix un perfil de l'adolescent amb pensaments suïcides, que podria respondre a una noia, entre 13 i 17 anys, de família migrant, que baixa el seu rendiment escolar, que ol tenir problemes de salut mental i que ha decidit autolesionar-se o fugar-se o bé ha estat víctima d'una agressió sexual.