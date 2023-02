Cada cop és més habitual veure al medi natural de les comarques centrals pedres amuntegades, el que es coneix com a caramulls. Hi ha qui segueix aquesta pràctica amb un sentit espiritual, mentre que d'altres ho fan per moda o per deixar constància del seu pas per l'indret. Tanmateix, aquest gest cada cop és més habitual al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que ha fet una crida deixar d'alterar el paisatge "jugant a fer construccions".

El parc ha publicat dues imatges de la porta de Sant Miquel a Twitter. Una, presenta l'indret ple de petites muntanyes fetes de pedres amuntegades. L'altra, l'espai amb el seu aspecte natural. Ha aprofitat la comparativa per avisar que es tracta d'una pràctica que té un fort impacte en la natura i que pot tenir conseqüències com l'"alteració d'hàbitats de moltes espècies, sovint endèmiques". També ha alertat que aquesta moda "deixa desprotegida la vegetació" i que "distorsiona el paisatge". Els #caramulls de pedres no són elements naturals o culturals tradicionals de #Montserrat, si us plau deixem d’alterar el paisatge jugant a fer construccions



🏞️ Distorsionen el paisatge pic.twitter.com/oHAz27fdKB — PN Montserrat (@PNMontserrat) 23 de febrero de 2023 En aquest sentit, en el febrer de 2022 ja es va decidir posar rètols per avisar als visitants de l’impacte que suposa per al medi ambient moure roques i minerals. Tot i això, la pràctica, un any després, segueix. Llavors, avisaven que la moda d'amuntegar pedres s'estén cada cop més "perquè la gent no té consciencia del que fa", tal com assegurava la tècnica en gestió forestal i medi natural del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat Marina Cabré. L'experta assegurava que fer pilots de pedres pot arribar a suposar greus problemes per a la flora i la fauna, ja que "la humitat no es reté dins del sòl i amb la sequera, que cada cop anirà a mes, és important que les pedres es quedin al seu lloc".