La família de la manresana Montse Careta celebra la reobertura de la causa contra Santi Laiglesia, el primer investigat per l'assassinat d'Helena Jubany per part del jutjat de Sabadell. En un comunicat, assenyalen que tot i que arriba amb "20 anys de retard", creuen que finalment la investigació posa el focus "en el punt on sempre s'havia d'haver centrat". Montse Careta era la parella de Laiglesia. L'any 2002 es va suïcidar a la presó on havia ingressat acusada d'assassinat. Mantenen que, tal com venen dient tots aquests anys, Careta és innocent i assenyalen que ella també va ser una "segona víctima" d'aquest cas.

Si bé admeten que no hi ha prou proves per "convèncer" aquells que situen Careta com a còmplice o encobridora, subratllen que sempre han reclamat "una investigació que permeti aclarir els fets i saber la veritat del que va passar". "Res no ens tornarà la Montse, però portem tot aquest temps lluitant per aclarir la veritat del que va succeir, confiant que aquesta veritat ens demostrarà la seva innocència", afirmen en el comunicat. En el text, també remarquen que la noia "va ser la peça perfecta que els veritables assassins van col·locar al moment i lloc adequats" per inculpar-la. I denuncien que va estar "permanentment mal assessorada i aïllada" del seu entorn fins al punt d'arribar-se a treure la vida.