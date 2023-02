El judici als quatre bagencs pels aldarulls que van tenir lloc davant la caserna de la Guardia Civil a Manresa durant les Marxes per la Llibertat es celebrarà el 29 i 30 de gener del 2024, gairebé 5 anys després dels fets. La plataforma Bages pels Drets Civils considera que la dilació del procediment no té sentit i que és "una pena anticipada" que s'afegeix a la desproporció de les penes que se'ls demana, d'entre 7 anys i 10 anys i mig de presó.

Els fets van tenir lloc l'octubre del 2019, quan es van organitzar diverses manifestacions a diferents punts de Catalunya conegudes com a Marxes per la Llibertat. En un punt del seu recorregut, la marxa que passava per Manresa va passar per davant de la caserna de la Guàrdia Civil on hi havia un cordó policial. Quatre participants de la manifestació van ser identificats i acusats d'haver llençat objectes a la línia policial. Per aquests fets la fiscalia demana 7 anys de presó per tres dels acusats i 10 anys i mig per a un altre per delictes de desordres públics, danys i atemptat a l'autoritat.

La plataforma Bages pels Drets Civils denúncia que el fet que s'allargui tant la celebració del judici és una pena anticipada perquè "se'ls allarga innecessàriament el temps d'angoixa esperant la resolució final". En aquest sentit la seva advocada, Eva Pous, ha assegurat que en situacions com aquesta "la justícia maltracta les persones acusades". Pous també ha denunciat que la fiscalia demani les penes més altes pels delictes que se'ls imputen.

Per altra banda, han assegurat que la Generalitat de moment manté la seva acusació per aquests fets i que, tot i que es podria retirar abans de l'inici del judici, "el mal ja està fet". Els joves són veïns de Navàs, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet i alguns tenien 18 anys en el moment dels fets.