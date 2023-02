El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez - Cambray assegura que en el cas de Sallent de les dues bessones de Sallent, que dimarts van saltar d'un tercer pis, no hi havia indicis d'assetjament. "El centre no havia detectat cap cas ni cap problemàtica específica relacionada amb bullying", ha dit en una roda de premsa, en la qual també ha negat que es tingués constància que una de les germanes, la que va morir en la caiguda, hagués iniciat un procés de trànsit. L'altra bessona es troba en estat greu a l'hospital.

Segons el màxim responsable d'Educació, el seu departament ha decidit activar la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) per "esclarir" els fets, però a la vegada ha reiterat que no es tenia constància de cap cas d'assetjament. Per això, ha dit, la conselleria va descartar aquesta hipòtesi en un inici. "Aquesta situació no existia", ha apuntat Cambray, que ha confiat en disposar de més dades aviat.

Cambray ha fet aquestes aquestes declaracions durant una compareixença a la Conselleria d'Educació per presentar els detalls sobre l'oferta d'educació obligatòria per al curs que ve, durant la qual també se li ha preguntat pel cas de Sallent. Ell ha afirmat que el departament ha traslladat "tot el condol" per aquest succés, i que ha parlat directament amb la direcció de l'institut i l'alcalde de la localitat.

Ha recordat que l'USAV actuarà en coordinació amb els professionals de Benestar Emocional; i ha afegit que també s'ha posat en funcionament l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) i el Programa de Benestar Emocional, per acompanyar el dol.

Des de la USAV es pretén "recollir tota la informació sobre el que ha pogut passar", en paral·lel a la investigació que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra, i ha tornat a recordar que no en descarten cap hipòtesis.

L'acompanyament que es feia a les bessones és el mateix que es fa amb altres joves

Preguntat per si des de l'equip d'orientació i psicològic del centre no es va detectar cap situació d'assetjament escolar que portés aquest fet, Cambray ha assenyalat que l'acompanyament que es feia a les bessones és el mateix que es fa amb altres joves, i que , segons els ha explicat l'equip psicològic, els fets “poden venir per causes multifactorials”.

El conseller ha lamentat que "quan hi ha un suïcidi és un fracàs de tota la societat, i en aquest cas malauradament són joves", i ha recordat que el departament l'any passat va fer una enquesta per conèixer l'estat de salut mental dels estudiants catalans , i que a partir d'aquí es va redactar una guia de prevenció del suïcidi.

El Departament d’Educació de la Generalitat va descartar dimecres que el de Sallent fos un cas de bullying, però 24 hores després va fer un gir de 180 graus i no va tancar la porta a cap hipòtesi, entre les quals hi ha la xenofòbia o transfòbia.

La família de les menors, de nacionalitat argentina i establerta a Sallent des de fa dos anys, rebia seguiment dels Serveis Socials de l'Ajuntament i les dues nenes, de 12 anys, també rebien atenció psicològica al centre i se'ls feia un seguiment especial per part d’una orientadora pedagògica. Una d'elles, de fet, havia estat derivada als serveis de salut mental per a infants i joves (CESMIJ). Per altra banda, la investigació també pretén determinar quina era la situació de la família. Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Sallent feien seguiment de la família des de feia mesos. Segons fonts del consistori s’havien fet visites i se’ls havien ofert recursos per millorar el seu benestar. L'atenció psicològica s’oferia des d’altres administracions.

La menor que va morir dimarts mateix arran de la caiguda i la seva germana, que es troba en estat greu a l'hospital de Sabadell, van deixar dues cartes manuscrites abans de saltar al buit des del tercer pis del bloc on vivien, com va avançar aquest diari. Al balcó, els Mossos van trobar dues cadires que presumptament haurien utilitzat per saltar.

El contingut de les cartes

Aquest dijous El País ha publicat que, en una de les dues cartes, la bessona que va perdre la vida relata que se sentia incompresa per la seva transsexualitat. Detalla que havia demanat al seu entorn que se l’anomenés Ivan, i no Alana. Per la seva banda, l'altra germana va deixar escrit que actuava en solidaritat amb la seva germana, segons la informació publicada. Els dos redactats també desvincularien els seus pares dels fets i els demanaven no sentir-se culpables. La voluntat de canviar de gènere de la menor podria haver motivat també l'assetjament per motius transfòbics.

Els Mossos d’Esquadra asseguren que serà una investigació «llarga i complexa. Per als policies és necessari trobar proves sòlides per poder vincular el suïcidi d’una d’elles, la que havia expressat el desig de canviar de gènere, amb el bullying per aquest motiu. Sobretot perquè establir aquesta correlació implicarà automàticament responsabilitzar d’una mort menors de la mateixa edat, entre 12 i 13 anys.