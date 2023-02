Sabia realment Julia Faustyna a què s’enfrontava en afirmar que creia que era Madeleine McCann? Aquesta jove polonesa de 21 anys està en l’ull mediàtic des que el 14 de febrer va obrir un compte a Instagram i va començar a publicar imatges en què mostra la semblança física que té amb la nena de 3 anys que va desaparèixer el 2007 durant unes vacances amb la seva família a l’Algarve. Tot i que les similituds són diverses, són l’única prova que té. Per això, Faustyna suplica que els pares de la nena, Kate i Gerry McCann, es facin un test genètic, ja que és l’única prova que va a missa. Abans que això passi, una altra semblança raonable desmuntaria les suposicions de Faustyna: a les xarxes socials corre com la pólvora una imatge de la seva presumpta mare biològica. I són dues gotes d’aigua.

Faustyna basa el seu relat en les coincidències físiques amb Maddie. Totes dues comparteixen marques de naixement similars, com pigues, un clotet i un defecte ocular poc comú. La noia també defensa la ‘teoria del somriure’, molt semblant al de Kate i Gerry McCann. La jove reivindica la seva identitat perquè va recórrer sense èxit a la policia per explicar la seva història i les seves sospites. La noia assegura que va patir abusos de nena per un home que té el mateix cognom que un dels sospitosos en la desaparició de Madeleine.

A propòsit de les similituds físiques a l’espera de l’ADN

La jove, que al·lega patir amnèsia posttraumàtica per aquests terribles fets, recentment va començar a sospitar que els seus pares no són en realitat els seus progenitors. De fet, admet que és adoptada, que actualment viu a Alemanya i que la seva la família adoptiva es nega a ensenyar-li el seu certificat de naixement. És per això que, 16 anys després d’una de les desaparicions més mediàtiques, Julia Faustyna omple els titulars de mig món.

Tot i que la noia polonesa ha defensat en tot moment que només vol sortir de dubtes, ja té fins i tot un representant. Es tracta de la vident Fia Johansson, que ja va sortir a la palestra el 2019, quan va assegurar que la nena era viva i que apareixeria el 2023. Aquesta mèdium no és l’única que ha aprofitat l’enrenou mediàtic.

Ara corre per les xarxes socials una imatge de la presumpta mare biològica de la jove. L’ha publicat a Facebook una dona que es diu Wiktoria Liandzis, que alhora es pregunta: «Julia, què fas destruint tot el que t’envolta i quan se sàpiga la veritat, què diràs, ho sento, mama, no era la meva intenció?». Per si no n’hi hagués prou, li posa unes ulleres a la jove, cosa que fa que encara s’assembli més a la seva presumpta mare.

Els familiars de Julia estan «desolats per la situació»

Els familiars de la jove van emetre aquest dimecres un comunicat a través del compte de Facebook de Zaginieni, una ONG dedicada a buscar persones desaparegudes. Van assegurar que Julia és la seva «filla, neta, germana, neboda, cosina i fillastra». Van remarcar que tenien fotografies i records que ho testifiquen.

Els familiars van confirmar el que ja és un fet, que Julia volia ser famosa: «Volia ser cantant i model. Sempre va voler ser popular», van afirmar en la nota, i van acabar confessant el seu dolor i por. També van manifestar que han patit amenaces, mentides i manipulacions per part de la jove, que s’ha sotmès a «nombroses teràpies, medicació, psicòlegs i psiquiatres», van afegir. «Rebutja el tractament i no pren la medicació amb regularitat», van puntualitzar. «Temem com suportarà Julia el que és inevitable. Internet no oblida i està clar que Julia no és Maddie. Estem desolats per la situació», van explicar.