Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres a la matinada un home que havia quedat atrapat amb el seu vehicle a Castellar de n'Hug. Els fets han tingut lloc al voltant d'1/4 de dues de la matinada a la BV-4031. L'home, que sortia de treballar de l'hospital de Puigcerdà i conduïa per la via en direcció a Berga, va relliscar amb el vehicle a causa del gel i va patir una sortida de via. El cotxe va queda atrapat per la neu.

Fonts del cos de Bombers han explicat que han hagut de mobilitzar quatre dotacions per arribar fins a l'indret, una d'elles del GRAE, on van trobar la persona il·lesa. També es va activar una llevaneu per ajudar els efectius d'emergència a arribar al punt de l'accident, ja que les carreteres eren plenes de neu.