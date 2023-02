Els Mossos d'Esquadra han denunciat per conducció temerària un home de 85 anys que va avançar un cotxe quan venien dos ciclistes de cara a Castelló de Farfanya (la Noguera, Lleida). Els fets van tenir lloc el 6 de gener i l’home va ser denunciat el 17 de febrer, una vegada se’l va poder identificar.

Els dos ciclistes circulaven per la C-26 amb roba de colors «d’alta visibilitat», en fila i per la dreta, en un tram recte de la carretera on no hi ha voral. Com es veu en el vídeo, a l’altura del quilòmetre 12,3 van veure venir dos cotxes, i quan ja eren molt a prop, el del darrere va avançar el de davant envaint el carril per on ells circulaven.

Per evitar la col·lisió es van apartar al màxim a la dreta i el cotxe els va passar a pocs centímetres, afirma el cos policial.

Un dels ciclistes portava una càmera i va poder gravar els fets, una gravació on es veu la seva companya i que va aportar al presentar la denúncia a la policia.