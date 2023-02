Familiars i amics de l'adolescent que va precipitar-se d'un tercer pis amb la seva germana bessona dimarts passat l'han acomiadat aquest matí en una cerimònia celebrada al tanatori de Sallent. Alguns veïns del poble també hi han acudit i la sala ha quedat plena i amb gent a fora. S'ha demanat als mitjans de comunicació que no hi assistissin. Tots els indicis apunten que la víctima va actuar com a reacció a un patiment personal en el qual tenia molt pes un entorn escolar on patia bullying i rebuig a la seva condició de noi transgènere.

Ahir dissabte es va fer la vetlla al tanatori tant al matí com a la tarda i avui s'ha celebrat el funeral laic al mateix lloc. La cerimònia l'han dirigit els mateixos familiars de l'adolescent que ha perdut la vida i la seva germana Leila, que continua ingressada a l'hospital Parc Taulí de Sabadell amb signes de millora però encara en estat greu. Diversos familiars han participat activament en la cerimònia, que ha tingut una intensa emotivitat. Els avis dels tres germans (a banda dels dos que van saltar del balcó, hi ha un germà més petit), que han arribat d'Argentina recentment, han estat entre els que han intervingut en l'acte de comiat.

Alguns assistents han explicat també que, tot i que la família assegura que no tenia constància que l'Alana volgués canviar de gènere i identificar-se com Iván, en el funeral hi han fet referència. En el recordatori de l'acte hi constava el nom oficial del noi trans, Alana, i també el seu nom sentit, Ivan. Als seus amics més íntims els havia demanat que l'anomenessin així. També ho hauria comunicat a l'assessora psicopedagògica de l'institut, per bé que el departament d'Educació continua negant-se a informar sobre com va ser atès l'Ivan, i quins passos es van fer per facilitar el trànsit de gènere que estava iniciant, i del qual els seus pares encara no havien estat informats. Es molt habitual que els infants o adolescents trans comuniquin la seva necessitat de fer el trànsit de gènere en primer lloc als seus amics més íntims o germans, i després als seus pares.

El tema de la identitat de gènere de l'adolescent mort és un dels punts clau de la suma de factors que hauria portat a la decisió de suïcidar-se, seguida per la seva germana per solidaritat, segons s'expressa a les cartes que van deixar. Alana era el seu nom oficial i el que utilitzava i utilitza encara la família, per bé que ahir ja en va fer constar el nom sentit al recordatori. Entre un dels comportaments assetjadors que havia de patir al col·legi hi havia el fet que alguns companys l'anomenaven Ivana per fer befa de la seva condició.

Un cop acabat el funeral, que ha durat una mica més d'una hora, els familiars més propers han acompanyat el cotxe fúnebre mentre que uns altres s'han dirigit al memorial improvisat que hi ha davant de casa de la família per encendre-hi les espelmes i col·locar-hi més cartells. Aquest espai de record que han anat formant els amics de l'adolescent mort va ser vandalitzat ahir mentre la família estava al tanatori. Algú va fer pintades a sobre d'algunes de les pancartes que hi havia col·locades posant-hi "okupas" i "ayuntamiento corruptos". Aquest matí ja no hi apareixien aquests missatges, que la família va eliminar ràpidament, i sí que n'hi havia de suport a la família i de record per la víctima.

Els fets que han commocionat Sallent i tot el país van tenir lloc dimarts a la tarda. L'Iván i la Leila van posar dues cadires al balcó per enfilar-se i van saltar del tercer pis on vivien. Van deixar dues cartes manuscrites adreçades a la seva família. Els Mossos d'Esquadra han entregat l'informe de la seva investigació als jutjats de Manresa. La família i l'entorn de la víctima asseguren que patia bullying per part d'alguns companys del centre i afirmen que l'institut Llobregat, on cursava 1r d'ESO, no va actuar per evitar-ho. Apunten que les assetjaven per ser argentines i també pel desig de l'Iván de ser reconegut com a noi trans i amb aquest nom. Per altra banda els Mossos d'Esquadra també van investigar la situació de la família, tot i que el seu entorn ha assegurat a aquest diari que eren "una família normal", si bé en una situació econòmica delicada. Educació va negar inicialment que hi hagués hagut assetjament; després, en va admetre la possibilitat, i ahir la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, va assegurar que ignorava perquè no s'havia activat el protocol per atendre casos de bullying, donant per descomptat que aquesta situació s'estava produïnt.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va iniciar divendres un acte afirmant "Es diu Ivan, i ningú no hauria de morir pel seu nom", reivindicació en la qual va insistir ahir.