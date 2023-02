Un avís d'una dona que s'ha precipitat des d'un tercer pis en una finca de Vilamarxant, a València, ha destapat el pitjor dels crims possibles. Pel que sembla, i segons apunten tots els indicis, una dona de 36 anys ha assassinat el seu fill d'onze mesos i posteriorment s'ha intentat suïcidar saltant des d'un tercer pis.

La presumpta infanticida ha estat trobada en un carrer pròxim a la finca on han passat els fets. La dona presenta diferents tipus de lesions, però la seva vida no corre perill. Una ambulància del SAMU l'ha atès al lloc per politraumatisme i, després d'estabilitzar-la, l'ha evacuat a un centre hospitalari.

El tràgic succés s'ha produït entorn de les deu del matí a Vilamarxant. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses patrulles de la Guàrdia Civil i efectius sanitaris. Quan els agents han entrat al domicili han localitzat al nen ja sense vida, pel que sembla degollat.

El pare del nen no estava a casa i ha acudit ràpidament en assabentar-se de la desgràcia. El matrimoni té un altre fill, el qual es trobava en el col·legi en el moment dels fets. Segons ha pogut saber el diari Levante-EMV, del mateix grup editorial que Regió7, hi ha antecedents d'intents de suïcidi de la mare.

El jutjat de guàrdia de Llíria ha autoritzat l'aixecament del cadàver i el cos del menor, d'onze mesos, ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on dimarts se li realitzarà la pertinent autòpsia.

Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, la presumpta parricida s'hauria autolesionat després del brutal crim i ha pujat a la terrassa. Després d'agafar una escala, la dona ha saltat al terrat de la finca posterior. Després de caminar pel repeu que dona al celobert, com reflecteixen les restes de sang que ha anat deixant, ha arribat fins a una altra terrassa, on des de la qual s'hauria llançat al buit.