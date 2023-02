Una família de la Ràpita ha denunciat que el seu fill Pol de 15 anys, amb un grau lleu d’autisme, està hospitalitzat després d’intentar suïcidar-se dilluns passat llançant-se des del balcó d’un quart pis i que era víctima de burles a l’escola.

El nen «miraculosament ha sobreviscut a una caiguda de 14 metres», però té «braços, cames i dues costelles trencats, a més de dues vèrtebres fracturades» i «ja acumula diverses cirurgies», ha fet públic el pare, Joan Gual Rebull, a les xarxes socials «a petició» del seu fill. Aquesta situació es dona un dia abans que es compleixi una setmana de la mort d'un adolescent a Sallent després de precipitar-se d'un tercer pis.

«No sé per on començar, la meva dona i jo estem passant els pitjors dies de la nostra vida», comença el post del pare, que s’acompanya d’una fotografia del menor a l’hospital, on es pot veure la gravetat del seu estat. Segons el progenitor, el Pol «té un grau d’autisme» i «dificultats per relacionar-se, però és molt intel·ligent i s’adona de tot el que l’envolta».

Abans de llançar-se, l’adolescent va deixar escrit que no volia viure

Pel que sembla, segons el testimoni del pare, abans de llançar-se l’adolescent va deixar escrit que no volia viure «en un món on la mala gent és aplaudida i les persones sensibles, nobles i de bon cor sempre tenen les de perdre».

El pare considera que el seu fill no era víctima «directament» d’assetjament, tot i que afegeix que «hi ha moltes maneres de fer sentir malament les persones i tot suma» i que el Pol era víctima de rialles i d’expressions com «aquest tio és un raret, mira’l com es mou, no es relaciona amb ningú».

«I així estava completament cada dia, a l’hora del pati, a la biblioteca, per no rebre burles», afirma el pare, que lamenta: «Fins que arriba un dia en què la seva ment lògica diu ...què hi faig jo aquí, ja no em queden moments de felicitat». El progenitor afegeix que «els pares són molt importants», però «en aquesta fase de la vida la relació amb els seus iguals és vital».

Segons afirma Josep Gual, el seu fill «es vol posar bé per començar una nova vida i poder explicar la seva experiència i conscienciar els adolescents que amb la seva actitud poden provocar aquestes situacions».