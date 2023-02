Un centenar de persones es manifesten a Sallent una setmana després de la mort de l'adolescent

Al voltant d'un centenar de persones s'ha manifestat aquesta tarda a Sallent quan fa una setmana que dos germans de 12 anys van saltar d'un tercer pis. Els manifestants protesten per l'assetjament que patia l'Alana, el menor trans que va morir i que havia manifestat voler-se identificar com Iván.

La concentració ha començat a 2/4 de 4 davant de la casa de la família, al carrer Estació, on van tenir lloc els fets. Minuts abans, però, ja havien començat a arribar persones, entre elles familiars i amics dels menors, per reunir-se al memorial d'homenatge als bessons, on l'acte ha començat amb un emotiu minut de silenci. Posteriorment, i després d'encendre algunes espelmes al mateix memorial, els manifestants han engegat la marxa cap a l'institut Llobregat de Sallent, on els dos germans cursaven 1r d'ESO. El recorregut, d'uns 300 metres s'ha efectuat amb silenci fins que, just a l'entrada del centre, ha arrencat un minut d'aplaudiments en record de l'Iván i en suport a la seva germana Leila, que es troba hospitalitzada en estat greu arran de l'incident. Finalment, s'ha fet una gran xiulada en contra del centre educatiu per criticar la gestió que van fer amb la situació de l'Iván.

La manifestació s'ha convocat sota el lema "Avui cridem perquè no callarem més". De fet, pares i alguns alumnes havien assegurat que el centre havia prohibint als alumnes parlar amb la premsa sobre el tema i que, fins i tot, s'haurien arribat a requisar telèfons mòbils.

Carmen Cabestany, presidenta de l'Asociación contra el Acoso Escolar (NACE) ha exercit avui de portaveu de la família i ha lamentat els fets. Sobre la situació del centre sallentí, Cabestany ha assegurat que segurament va fallar la sensibilitat i la consciència sobre la gravetat de la situació que patien els dos germans i que, en aquest sentit, es va actuar malament. "Em diuen que els alumnes estaven freqüentment castigades durant sis hores a la nevera per haver-se defensat", ha apuntat Cabestany que ha afegit que d'aquesta manera "es castigava a les víctimes i no als agressors".Per aquest motiu creu que hi hauria d'haver dimissions al centre.

Cabestany també considera que les disculpes de la Generalitat han arribat tard i ha criticat que el Departament d'Educació no apliqui el decàleg creat per la seva associació que té l'objectiu de lluitar contra l'assetjament escolar, una lacra que es dona a molts centres. En aquest sentit Cabestany també ha reclamat que s'obtinguin dades sobre la realitat del bullying als centres educatius. NACE ha ofert formació gratuïta a l'institut tant per professors com per familiars i alumnes.

Els assistents a l'acte també han penjat cartells a l'entrada del centre reclamant justícia i criticant la gestió del centre. Una exalumna del centre ha explicat que a l'institut es produeixen situacions d'assetjament i denuncia que el professorat no actua correctament en aquest sentit. "Em feien bullying i el centre no va fer res. És una vergonya d'institut", ha afirmat la Laia, que ha assegurat també que ha decidit manifestar-se "pels que ja no ho poden explicar".

Una alumna actual del centre explica que l'Iván i la seva germana patien assetjament per part d'alguns companys del centre. "Reien d'ells perquè són argentins, els imitaven l'accent", ha assegurat afegint que recentment també es reien de l'Iván per la seva voluntat de canviar de gènere. A més apunta que havia estat a la "nevera", una classe que els alumnes anomenen així perquè és més freda, en diverses ocasions. Per altra banda també ha apuntat que l'institut sí que havia pres mesures per intentar ajudar-lo.