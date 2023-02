L'Assemblea Feminista de Sallent i El Carrilet, entitat organitzadora del carnaval sallentí, denuncien que el dissabte de la festa una dona va patir una agressió masclista per submissió química. En un comunicat conjunt, les entitats apunten que els espais d'oci nocturn no són espais segurs per a tothom i per tant demanen que siguin espais "feministes, lliures d'agressions masclistes i LGTBIfòbiques".

"Entenem aquests atacs dins d'un context patriarcal", assegura l'escrit que afegeix també que darrere d'aquests fets "hi ha la violència masclista en tots els àmbits". Asseguren que han volgut fer públics els fets per impedir que les agressions masclistes quedin invisibilitzades i asseguren que això "només ens donarà més forces per seguir lluitant per uns espais segurs per totes. Els Mossos d'Esquadra han assegurat a Regió7 que no els consta cap denúncia per aquests fets i que, de fet, el Carnaval de Sallent d'enguany va ser tranquil.