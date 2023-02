Familiars i amics dels germans de Sallent que es van llançar pel balcó del seu domicili després de ser víctimes presumptament d'assetjament escolar han convocat una manifestació aquesta tarda a la localitat de suport a la família i contra l'assetjament als centres escolars.

La protesta està convocada per l'agrupació "Sallent No Calla", formada per amics de la família dels germans i per d'altres pares de l'institut Llobregat on estudiaven les víctimes, han informat fonts dels organitzadors.

Els menors es van llançar al buit des del balcó de casa seva dimarts passat i un d'ells, l'Ivan, va morir a l'acte, mentre que la seva germana bessona continua ingressada en estat greu.

La manifestació en solidaritat amb la família dels germans i contra l'assetjament escolar s'ha convocat sota el lema "Avui cridem perquè no callarem més".

Està previst que el recorregut de la marxa comenci a les 15.30 hores davant del Bar Catalana del carrer Estació de la localitat i finalitzi davant de l'institut Llobregat on estudiaven les menors.

Els organitzadors han demanat als assistents que acudeixin a la protesta amb pancartes, cassoles, xiulets o qualsevol altre element sonor perquè "com més soroll fem, millor".