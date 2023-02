La mare d'un nen de 17 anys que el curs passat estudiava a l'institut Llobregat de Sallent, on dos alumnes, germans de 12 anys, es van llançar la setmana passada del balcó del seu domicili per presumptament haver patit assetjament al centre, ha denunciat que el seu fill "també va patir assetjament a l'escola Torres Amat i després a l'institut Llobregat".

La dona, que prefereix mantenir l'anonimat, ha explicat, en una entrevista amb EFE, que el seu fill, quan cursava primària, va perdre la visió en un ull a causa de diverses operacions després d'extirpar-li un tumor ocular. Al nen li costava seguir les classes, per la qual cosa necessitava un pla individualitzat i li "era difícil relacionar-se amb els seus companys", que "l'apartaven, el deixaven de banda i se'n reien sempre", ha afirmat la dona.

També, arran de les operacions, "el meu fill va faltar molt a classe", cosa que "encara el va convertir més en un nen vulnerable i en diana per a les burles", ha afegit la mare. "Per si no n'hi hagués prou", la progenitora afegeix que tant a l'escola com a l'institut, se l'"excloïa de les excursions" perquè "els seus professors em deien que no podia seguir el ritme", de manera que "els companys encara el veien més com una bestiola rara".

Davant els casos d'assetjament, "ni l'escola ni l'institut no van fer res per ajudar-lo", "li treien importància al que estava passant" i "ens deien que és cosa de nens" i que "intentéssim solucionar-ho", però "no van fer res de res.

"És més, si hi havia un conflicte, es castigava el meu fill", ha subratllat la mare, visiblement dolguda, que ha afirmat que "els professors, quan hi ha una agressió, sempre veuen la víctima i poques vegades l'agressor", i ha reconegut haver-se sentit "desemparada" pels dos centres educatius.

"Si el col·legi no actua, ho has de fer tu", ha afegit la dona, que ha explicat que, davant de cada episodi d'assetjament, va optar per parlar amb els mateixos nens assetjadors i amb les seves famílies."Vist com funciona el sistema, t'has de buscar la vida per solucionar tu el problema" i "prendre't la llei per la teva mà", ha sentenciat la dona.

En una ocasió, davant les lesions sofertes després de les "agressions" de dos germans quan el nen cursava sisè de primària, la família va portar el seu fill al pediatre, on el van interrogar sobre el que havia passat i després de demanar el seu testimoni i amb el comunicat de lesions, els mateixos serveis sanitaris van denunciar el cas davant del jutjat, ha assegurat la dona.

"En aquest cas, els Mossos van fer de mitjancers i les agressions es van calmar", ha dit la mare, que ha lamentat que l'assetjament escolar es descontrola a les escoles, ja que "tampoc tenen mitjans per actuar". Per a la dona, l'ajuda psicològica que ha rebut el seu fill tant a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona com a la consulta de la psicòloga que col·labora amb les escoles "han estat decisives perquè el meu fill suportés el que li ha passat" i "no acabés llençant-se per un balcó".

"Les ajudes són essencials" i des dels "col·legis tampoc s'afanyen a activar-les", ha dit la dona, que ha agraït els suports externs rebuts, com el de l'entitat No A l'Assetjament Escolar, que l'ajudat i l'orientat "en tot moment".

En aquest curs, el nen està estudiant en un col·legi especialitzat per a alumnes amb disminució, on repeteix quart d'ESO, una opció que "no ens van donar a l'institut en cap moment" i "està bé, amb nens que tenen les seves particularitats i que també han estat víctimes d'assetjament en molts casos”, ha dit la mare.