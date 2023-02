La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha demanat "disculpes sinceres i de tot cor" en nom de tot l'executiu pel cas de Sallent: "És obvi i inqüestionable que alguna cosa ha fallat", ha admès durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu. Així, el Govern s'ha compromès a arribar "fins al final" per conèixer les causes del suïcidi de l'adolescent, i l'intent de la seva germana bessona. Plaja ha constatat que el suïcidi, o la temptativa d'una persona menor d'edat és un "fracàs del sistema". L'adolescent que es va treure la vida la setmana passada va expressar que se sentia noi, i volia que li diguessin Ivan. La seva germana continua en estat greu després de llançar-se pel balcó.

Plaja ha afegit que la responsabilitat de protegir el centre educatiu és "compartida", per tal que l'escola continuï sent un "espai de seguretat". "No re-victimitzem el centre perquè això no ajuda ningú", ha constatat la portaveu, que ha reiterat que totes les circumstàncies que hagin provocat que dues persones menors hagin protagonitzat uns fets així s'han d'investigar: "No hi ha debat, alguna cosa ha fallat".

La portaveu del Govern ha subratllat que hi ha un "conjunt d'efectes adversos" que, com a administració i societat, no s'ha pogut detectar a temps per evitar uns fets "tan tràgics". "Ningú podrà reparar el dolor causat als pares però cal arribar fins al final, sense fissures, per saber què ha passat".

Plaja també ha apuntat que cal invertir tots els recursos necessaris, els que ja hi ha i també "els que convingui". "Cal una resposta comunitària", ha conclòs Plaja.

Els fets

Els fets van tenir lloc el dimarts 21 de febrer. Tres dies després el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez - Cambray, va reiterar que no hi havia indicis d'assetjament: "El centre no havia detectat cap cas ni cap problemàtica específica relacionada amb bullyng", va dir.

L'endemà, l’avi del nen i la nena de Sallent assegurava que les cartes que van escriure abans de precipitar-se al buit confirmen el ‘bullying’ que patien a l’institut. En declaracions al canal argentí A24, Gustavo Lima v indicar que patien assetjament pel seu accent argentí.

Li deien "Ivana"

A més, a una d’elles li deien ‘Ivana’, per la seva decisió de demanar que li diguessin Ivan perquè volia fer el trànsit per ser un nen. La seva germana, en estat crític però estable a l’hospital, va deixar escrit que ella no volia morir però que acompanyaria el seu germà bessó.

La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, va apuntar dissabte que, quan hi ha indicis d’assetjament escolar o d’altres problemes, els centres educatius han d’activar el protocol corresponent. “El motiu pel qual no s’ha fet desconeixem si és que no es tenien les dades, si no se sabia o el centre no va valorar-ho”, va afegir a Rac1. El 'bullying' és un dels elements que sí que figura en la investigació dels Mossos.

L’Observatori Contra la Homofòbia (OCH) va demanar dilluns depurar responsabilitats pel cas de l’adolescent de Sallent que es va treure la vida la setmana passada i per l'estat greu de la germana bessona després de llançar-se pel balcó.

Ho va dir el seu president, Eugeni Rodríguez, que també va obrir la porta a portar el cas per la via judicial si no reben una resposta per part de la directora de l'Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació, amb qui s’han posat en contacte recentment. “Hem demanat una investigació i que s’obri un expedient, si s’escau”, ha detallat, “si responen de forma deficient anirem al Contenciós Administratiu o a la Fiscalia”.