L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 11 anys i tres mesos de presó un home que va agredir sexualment tres dones i en va violar una quarta a Barcelona entre finals del 2020 i principis del 2021 aprofitant que anava vestit com a repartidor de menjar a domicili i que hi havia toc de queda nocturn per la pandèmia. A més, estarà deu anys en llibertat vigilada després de sortir de presó, no podrà aproximar-se ni comunicar-se amb les víctimes entre sis i 15 anys, haurà de pagar 2.400 euros de multa i 70.000 euros d'indemnització a les víctimes. La sentència ha tingut en compte l'atenuant de reparació del dany perquè l'acusat va ingressar 4.500 euros per a les víctimes. La fiscalia demanava 36 anys de presó.

En el primer cas, el 29 de novembre del 2020, cap a les 21.30 hores, Johan Felipe H.P., va accedir a un edifici del carrer Girona aprofitant que una noia sortia a tirar les escombraries. L'home va esperar la dona dins del portal i quan la jove anava a pujar les escales per tornar a casa, la va abordar per sorpresa, i li va tocar els pits i la zona genital per sobre la roba "de forma brusca". La noia va començar a cridar demanant ajuda, i l'assaltant va marxar ràpid.

El 18 de gener, cap a les 15.45 hores, l'home va entrar a un portal del carrer València seguint a una veïna que tornava a casa. La jove va preguntar a l'home a quin pis anava, i aquest, de cop i volta, la va agafar "fort" per la cama i el cul i va començar a abaixar-li els pantalons. La dona va reaccionar ràpid i va aconseguir apujar-se la roba i apartar a l'acusat, que va marxar.

Quatre dies després, cap a les 21.30 hores del 22 de gener, el repartidor va tornar a entrar a una finca del carrer Santaló darrere d'una adolescent de 16 anys. Quan aquesta anava a pujar les escales per anar a casa, l'encausat va anar-hi al darrere i li va tocar el cul fins arribar al pubis. La jove es va girar immediatament i l'home va fugir rapidament.

El mateix dia però una hora després, entre les 22.30 i les 23 hores, va tornar a entrar en un portal de l'avinguda Sarrià darrere d'una veïna. Tots dos van pujar a l'ascensor, on l'acusat va abordar la dona, li va abaixar els pantalons i la roba interior i li va introduir dits a l'anus i la vagina, tot i la negativa de la noia. Paralitzada per la por a morir, només podia dir a l'acusat que parés, i fins i tot li va demanar perdó per no col·locar-se correctament segons les indicacions de l'assaltant. Aquest va gravar els fets amb el telèfon mòbil i el vídeo es va trobar a l'aparell de l'acusat. Al cap d'uns moments, l'home va marxar. L'home va ser arrestat pocs dies després pels Mossos d'Esquadra i el 26 de gener va ingressar a presó provisional. Les quatre víctimes encara pateixen seqüeles psicològiques importants.

Tot i que inicialment hi havia una possible cinquena víctima, la falta de proves va fer que la fiscalia retirés l'acusació. La fiscal ha sol·licitat que l'ADN de l'acusat es posi a les bases de dades policials per si hi ha altres casos relacionats.

Antecedents a Xile

El 2013 el jove, que aleshores tenia 23 anys, va cometre un intent d'homicidi, lesions i amenaces i a l'autoritat a Xile, país que el va expulsar ja que és d'origen colombià. Els antecedents constaven a la Interpol i per això l'Estat va començar els tràmits per expulsar-lo just quan va ser arrestat. No obstant, per un error administratiu de la Policia Nacional, se li va adjudicar un NIE diferent, i amb aquest segon NIE va demanar ser parella de fet d'una noia, per tal d'aconseguir el permís de residència i poder al·legar el seu suposat arrelament i així no ser expulsat. L'home ha ingressat 4.500 euros al compte judicial en favor de les víctimes perquè se li pugui aplicar l'atenuant de reparació del dany.