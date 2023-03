Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona una dona de 40 anys acusada de provocar una explosió en un replà d'un bloc de pisos, al districte de Sants-Montjuïc. A l'arrestada se l'acusa dels delictes de fabricació, tràfic i dipòsit d’armes i explosius, assetjament, amenaces i danys.

La detenció va tenir lloc aquest dimecres a la tarda, hores després de la detonació. Una persona va alertar al telèfon d’emergències 112 que acabava d’escoltar una forta explosió, que hi havia gas al replà del cinquè pis i que es tractaria d’un artefacte d’origen casolà, ha informat la policia catalana aquest dijous.

Patrulles dels Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona es van desplaçar fins al lloc dels fets i van trobar una garrafa d’aigua de cinc litres que estava parcialment fosa per l’explosió i van comprovar com tot el replà era ple d’un líquid transparent. També hi havia diversos objectes petits, possiblement paper d’alumini, que estaven cremats i escampats per tot el replà. Els agents van constatar que tot l’espai feia molta olor d’algun producte químic. Agents de la Policia Científica i del Tedax van acudir-hi per recollir mostres i restes que hi havia escampades per terra, així com els principals indicis per analitzar l’escenari dels fets.

La «disfressa» de la presumpta autora

Els investigadors van prendre declaracions als testimonis per identificar la persona que hauria col·locat l’artefacte. Amb la informació recollida i imatges de càmeres de la finca, els agents van poder identificar «plenament» la dona que hauria col·locat l’artefacte i després hauria fugit ràpidament, segons els Mossos.

Així mateix, el cos asseguren que la investigada «va prendre mesures de seguretat per no ser identificada». Tot i així, els agents van poder verificar la seva presumpta autoria. «La persona vestia amb una granota de color blau, amb un casc blanc amb dues línies negres i tapada amb una bufanda que li cobria part de la cara. Portava una motxilla de color negre amb una butxaca grisa», detallen.

La dona havia estat assetjant els veïns

Arran d’aquesta investigació, la policia va descobrir que la dona investigada també hauria intimidat en anteriors ocasions un dels veïns que vivia en un dels pisos del replà, que la investigada coneixia. En una ocasió hauria disparat amb una pistola de balins a les finestres d’aquestes persones, hauria participat en el llançament d’un líquid tòxic i irritant per sota de la porta dels veïns de les víctimes i hauria trencat els vidres de la porta d’entrada al bloc.

Quan els agents van detenir la dona investigada al seu domicili, també hi van realitzar una entrada i un registre judicial. A l’interior de l’immoble hi van trobar «la roba i els complements utilitzats per cometre els fets, una arma curta detonadora, una arma curta d’aire comprimit, productes químics compatibles amb els utilitzats per fabricar l’explosiu, una garrafa de combustible, un ordinador portàtil, una tauleta i un telèfon mòbil», han informat els Mossos.

La detinguda passarà a disposició judicial durant els pròxims dies.