La segona redactora que va denunciar per agressió sexual amb submissió química l'exdirector de Catalunya Ràdio i del digital "Principal" Saül Gordillo ha ratificat davant del jutge que el periodista la va violar després d'un sopar d'empresa, que ell ha negat insistint que va ser una relació consentida.

Segons han informat fonts jurídiques, Gordillo ha declarat aquest dijous com a investigat davant el jutge d'instrucció número 5 de Badalona, que també ha interrogat la periodista que el va denunciar, que exerceix l'acusació particular en la causa.

El qui va ser director del "Principal" ha estat denunciat per dues redactores d'aquest diari digital per haver-les agredit sexualment la nit de l'1 de desembre passat en un sopar d'empresa, cosa que en va motivar la destitució.

Després que fa un mes la primera de les treballadores ratifiqués la seva denúncia davant del jutjat, avui ho ha fet la segona de les redactores, que ha reiterat que qui aleshores era el seu cap la va agredir sexualment al seu propi vehicle quan es trobava sota els efectes de l'alcohol.

A més, l'endemà, la jove va acudir a un ambulatori a fer-se una analítica que va detectar presència de benzodiazepines a la sang, fàrmac que ella no consumia, pel que dedueix que va ser Gordillo qui la va drogar per sotmetre-la sexualment.

Després de la declaració de l'imputat, que ha durat al voltant d'una hora, l'advocat de Gordillo, Carles Monguilod, ha mantingut que el que ha passat "està fora del Codi Penal" i que de les declaracions de tots dos es desprèn que "no hi ha cap mena de conducta delictiva mínimament acreditada".

Monguilod ha dit que les imatges de les càmeres de seguretat que els van gravar abans i després dels fets denunciats apunten que la víctima no va patir una agressió sexual, sinó que la relació va ser consentida, i s'ha basat en l'actitud i el comportament que la periodista demostra en els vídeos.

El lletrat de l'investigat ha dit que a la denunciant se la veu "somriure" en entrar al portal de casa seva, percepció que l'advocat de Gordillo ha dit que també van tenir els Mossos d'Esquadra al seu atestat policial, on van manifestar que la periodista "esbossava un somriure".

Sobre la presumpta submissió química, Monguilod ha dit que és cert que la víctima va anar l'endemà a un centre mèdic a fer-se una analítica en què va donar positiu en benzodiazepines, però ha considerat que això "no és significatiu per a res" i que l'informe mèdic que ho acredita "no té valor legal".

El lletrat de Gordillo ha dit, a mode d'hipòtesi, que és possible que la víctima prengués el fàrmac dies abans i continués donant positiu, i ha recalcat que l'actitud activa de la denunciant a les imatges és contrària a la somnolència o la pèrdua de consciència que provoca aquest ansiolític, de manera que res no acredita que fos el seu representat qui els subministrés.

Per part seva, fonts jurídiques han indicat que la víctima només recorda alguns "flaixos" de la nit, com el desplaçament des del restaurant on va tenir lloc el sopar d'empresa a un bar de Barcelona, on comença a trobar-se malament, i moments en la discoteca Apolo on abraça l'altra denunciant.

A més, han dit que la víctima també té un flaix al cotxe de Gordillo, on ell presumptament l'agredeix sexualment i ella li demana que pari i que la porti a casa, i un altre record en què posteriorment li explica al seu xicot tot allò que va passar.

Pel que fa al suposat somriure que mostren les imatges, la denunciant ha afirmat que era un gest de ràbia.

Les citades fonts han indicat que la jutgessa ha preguntat a Gordillo per episodis de flirteig, i ell s'ha limitat a dir que hi havia un ambient lúdic i festiu al sopar, i que, davant la versió de la denunciant, va ser ell qui va posar fi a la trobada sexual, al·legant que estava casat.

L'advocat de la víctima ha demanat una vista per sol·licitar mesures cautelars, que no incloïen presó, però la jutgessa ho ha denegat.